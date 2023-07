Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

5000 Euro für Herzenswünsche

Wertheim 12.07.2023 - 11:01 Uhr < 1 Min.

Bei der Spendenübergabe (von links): Christina Gold, Joachim Gold, Gerd Röser (Präsident LC Wertheim), Susanne Eberhard, Wibke Klomp, Alois Sans, Alice Jäger, Stefan Brunner. Pressemitteilung Lions-Club

Das Geld stammt aus dem Erlös des Benefizkonzertes am 20. Juni in der Stiftskirche. Dazu war auch das Ehepaar Joachim und Christina Gold des Malteser-Hilfsdienstes in Würzburg mit dem "Herzenswunsch Krankenwagen" angereist. Schwerstkranke und sterbende Menschen haben oftmals den Wunsch, noch einmal etwas persönlich Wichtiges zu erleben oder etwas für sie Bedeutsames zu Ende zu führen. Mit dem "Herzenswunsch Krankenwagen" werden sie dorthin gefahren, wo sie gerne noch einmal sein wollen. Bei der Spendenübergabe (von links): Christina Gold, Joachim Gold, Gerd Röser (Präsident LC Wertheim), Susanne Eberhard, Wibke Klomp, Alois Sans, Alice Jäger, Stefan Brunner.

