50 Jahre Main-Tauber-Kreis: Erinnerung an Höhepunkte wie den Kauf des Kloster Bronnbach

Start unserer Serie

Wertheim 13.07.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Luftbildaufnahme von Wertheim - Kloster Bronnbach Zu den großen Projekten in den 50 Jahren Geschichte des Main-Tauber-Kreises gehörte unter anderem der Bau des beruflichen Schulzentrums in Wertheim-Bestenheid.

Vor einem halben Jahrhundert, am 1. Januar 1973, fusionierten mit der in Kraft getretenen baden-württembergischen Kreisreform freiwillig die Altkreise Mergentheim und Tauberbischofsheim sowie fünf Gemeinden des ebenfalls aufgelösten Landkreises Buchen zum neuen Tauberkreis. Der Name ab dem 1. Januar 1974: Main-Tauber-Kreis.

Schon Ende des Jahres 1973 hatte der neue Landkreis rund 130.000 Einwohner. Aktuell sind es laut Landratsamt 132.400. Im Gespräch mit unserem Medienhaus erinnerte sich Norbert Englert an die Gründungsjahre und die weitere Entwicklung des Kreises. Er war, inklusive seiner sechsjährigen Ausbildungszeit, 47 Jahre lang im öffentlichen Dienst tätig. Davon war er 35 Jahre lang Amtsleiter und sechs Jahre Dezernent im Main-Tauber-Kreis. Hinzu kamen Tätigkeiten als Eigenbetriebsleiter und übergangsweise als Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Tauberbischofsheim.

Auf ins neue Landratsamt

Seine Ausbildung im gehobenen Dienst hatte Englert 1966 beim Landratsamt Bad Mergentheim begonnen. Nach deren Abschluss begann er am 1. Dezember 1972 dort seine Tätigkeit. Im März 1973 wechselte er an das Landratsamt in Tauberbischofsheim.

»Wir als Mitarbeiter konnten uns schon etwas auf die Landkreisfusion und die Verlegung der Behörden zentral nach Tauberbischofsheim vorbereiten, auch wenn viele sich Gedanken über die neuen Kolleginnen und Kollegen und den neuen Arbeitsplatz machten«, erinnert er sich. Vorher hätten viele aus der Verwaltung des Altkreises Mergentheim zu Fuß zur Arbeit gehen können, der Arbeitsweg habe sich also deutlich verlängert.

Bevölkerung blieb skeptisch

Die Menschen im Altkreis Mergentheim seien ein anderer Menschenschlag als in Tauberbischofsheim oder Wertheim gewesen, schildert er seine Eindrücke. Der Altkreis Mergentheim sei mit Ausnahme der Kreisstadt sehr landwirtschaftlich geprägt gewesen. Am Anfang sei die Bevölkerung ob der Fusion skeptisch gewesen. In Mergentheim habe man sich als zuvor kleinerer Landkreis gesorgt, nun vernachlässigt zu werden.

Gerade der »Obere Bezirk« hatte großen Nachholbedarf in der Infrastruktur. Dafür habe man jedoch Lösungen gefunden, sagt Englert. »Der damalige Landrat Bruno Rühl hatte mit Rückhalt im Kreistag großen Wert daraufgelegt, dass Mergentheim mit Vorrang behandelt wird.« Er habe es sehr geschickt gemacht, die Menschen dort durch Taten zu überzeugen. Beispielsweise seien in den 70er- und 80er-Jahren jährlich rund sechs Millionen Deutsche Mark für den Ausbau von Kreisstraßen im Oberen Bezirk investiert worden.

Höhepunkt: Kloster Bronnbach

1974 sei die Zuständigkeit für die Abfallwirtschaft von den Gemeinden an den Landkreis verlegt worden, berichtet Englert. Er sei damals von der Kämmerei zum Amt für Kreiseinrichtungen gewechselt, das diesen Bereich betreute. Später gehörte auch das Management der kreiseigenen Gebäude zu seinen Aufgaben.

»Mein Höhepunkt war der Kauf des Klosters Bronnbach durch den Landkreis 1984.« Er sei 20 Jahre lang für Sanierungen und Renovierungen dort mitverantwortlich gewesen. »So ein historisches Gebäude in Nutzung zu bringen, war etwas ganz anderes als ein Neubau.« Mit der Klosterentwicklung zeigte er sich zufrieden. Der Kauf sei die richtige Entscheidung gewesen. »Das Kloster hat es verdient, auch wegen seiner früheren Bedeutung für die Entwicklung unserer Raumschaft.«

In Rahmen seiner Aufgabe war Englert auch für die Gebäude der beruflichen Schulen des Kreises zuständig. Diese wurden in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim erweitert. »In Wertheim wurde das berufliche Schulzentrum in Bestenheid 1979 komplett neu gebaut.« Zuvor waren die beruflichen Schulen in der Alten Steige.

Persönliche Kontakte wuchsen

»Man musste immer schauen, den Proporz zwischen den Städten zu wahren, damit keiner den Eindruck bekam, einer bekommt mehr als der andere«, resümiert er. Die Kreisräte hätten auf diesen Ausgleich geachtet. Die Räte aus verschiedenen Teilen des neuen Landkreises hätten sich sehr schnell zusammengelebt und geeinigt. »Ab den 1980er Jahren merkte man: Die Landkreisbevölkerung wächst zusammen. Auch die persönlichen Kontakte durch den Landkreis wuchsen.«

Kurz vor dem Ruhestand 2013 erlebte Englert noch einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere: Das Kreiskrankenhaus in Tauberbischofsheim. »2010 ging die Geschäftsführung an die Barmherzigen Brüder Trier. Im Oktober 2011 entstand die Krankenhausholding, zu der das Kreiskrankenhaus Tauberbischofsheim und das Caritas-Krankenhaus gehören.«

Auch an viele besondere Feierlichkeiten in den 50 Jahren Main-Tauber-Kreis erinnert sich Englert. So berichtet er von der Einweihung des Beruflichen Schulzentrum in Bestenheid, an der der damalige Bildungsminister Baden-Württembergs, Gerhard Mayer-Vorfelder, teilnahm. Auch an das Jubiläum 25 Jahre Landkreis hat er noch viele Erinnerungen.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Der Main-Tauber-Kreis Der Main-Tauber-Kreis, bestehend aus 18 Gemeinden, umfasst eine Fläche von rund 1304 Quadratkilometern, auf denen laut Landratsamt rund 132 000 Menschen leben. Der Main-Tauber-Kreis hat über hundert Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung. Der geografisch höchste Punkt mit 482,8 Metern über Normalnull liegt bei Niederstetten-Schönhof, der tiefste Punkt mit 123,9 Metern bei Freudenberg am Main. Nach der Fusion zum Main-Tauber-Kreis fusionierten auch mehrere Organisationen und Verbände: 1974 die Handwerkerschaften Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim zur Kreishandwerkerschaft Main-Tauber-Kreis, im gleichen Jahr die Kreisbauernverbände Tauberbischofsheim und Mergentheim zum Kreisbauernverband Main-Tauber-Kreis. 1992 schlossen sich auch die Kreisfeuerwehrverbände Main-Tauber-Nord und Main-Tauber-Süd zum Kreisfeuerwehrverband Main-Tauber zusammen. Das Wappen des Main-Tauber-Kreises zeigt in Rot drei aufsteigende silberne Spitzen, darüber ein sechsspeichiges silbernes Rad, darunter ein schwarzes Kreuz mit Tatzenenden. Die silbernen Spitzen stellen, so der Landkreis, den sogenannten Fränkischen Rechen dar, der die Zugehörigkeit zu Franken und dem Hochstift Würzburg dokumentiert. Mit dem Rad als Symbol des Erzstifts Mainz und dem schwarzen Deutschordenskreuz seien weitere "Großmächte" aus historischer Zeit dargestellt. Das Wappen vereine damit, wie das Kreisgebiet, Bestandteile der beiden darin aufgegangenen Landkreise Mergentheim und Tauberbischofsheim. Das Recht, ein Wappen zu führen, wurde dem neugebildeten Main-Tauber-Kreis am 19. März 1974 vom Innenministerium Baden-Württemberg verliehen. bdg