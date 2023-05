49. Dertinger Weinfest: Vier Tage rund um den Wein

Festzelt und Wanderung durch die Weinberge sind gut besucht

Wertheim 01.05.2023 - 15:48 Uhr 2 Min.

Abwechslungsreiches Programm von den "Aalbachtalern" im Festzelt des Dertinger Weinfests. Gekrönte Weinhoheiten stiegen hinauf auf den Mandelberg und stießen dort am Weinwanderweg auf das 49. Dertinger Weinfest an (von links): Marie aus Külsheim, Anne aus Röttingen, Katharina aus Dertingen, Elena aus Astheim, Selina aus Homburg und Teresa aus Karlburg.

Dem Weinfest vorausgegangen war schon eine Woche vorher die traditionelle »Große Weinprobe« in der Mandelberghalle: Ein Festumzug durch den Weinort unter Vorantritt der Musikkapelle Dertingen kündete weithin hörbar in den herausgeputzten Straßen vom großen Ereignis. Zahlreiche Weinhoheiten waren gekommen, um die Dertinger Weinprinzessin Katharina Flegler an ihrem Elternhaus abzuholen, an der Spitze die badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach aus Heitersheim im Markgräflerland. Sie hatte als wortgewandte Probenvorstellerin in der Mandelberghalle fachlich kompetent mit viel Detailwissen sehr sympathisch bleibende Eindrücke hinterlassen.

Start mit Rock

Das eigentliche Weinfest in dem über eintausend Personen fassenden Festzelt begann laut: F.U.C.K. zog Rockliebhaber an. Die Coverband aus Hausen bei Würzburg spielte Klassiker und neue Hits aus Hardrock und Heavy Metal, die sechs Musiker hatten ein abwechslungsreiches Programm und eine mitreißende Bühnenshow mit nach Dertingen gebracht.

Gemütlich ging es in den Nachmittagsstunden am Samstag beim Kinder- und Seniorennachmittag zu. Abwechslung wurde auf der Spielstraße mit Hüpfburg geboten. Kinder aus nahezu allen Vereinen zeigten bei verschiedenen Auftritten ihr Können und gerade die musikalischen Darbietungen des Nachwuchses ließen die Herzen der vielen Omas und Opas höherschlagen. Als Schmankerl wurden Knöchle mit Kraut angeboten.

Vielseitige »Aalbachtaler«

Für tanzbegeisterte Weinliebhaber bot der Abend mit den Aalbachtalern eine echte Attraktion. »Trachtenabend« stand im Programm und die große Mehrzahl der Besucherinnen und Besucher war auch so gewandet: Dirndl, karierte Hemden und Lederhosen bestimmten das Bild. »Wir sind die Aalbachtaler Musikanten«, erklang zum Auftakt.

Die Stimmungskapelle drehte mächtig auf und gefiel mit ihrem Programm, von böhmischer Blasmusik, über Volksmusik, Schlager, Tanzmusik bis hin zur Rockmusik. Die 22 Jahre alte Dertinger Weinprinzessin Katharina Flegler, die als gelernte Konditorin als Patissiere in der gehobenen Gastronomie arbeitet, wurde von den Musikanten auf die Bühne gebeten und durfte dort zusammen mit den Aalbachtalern unter großem Applaus ihr Wunschlied singen: 99 Luftballons von Nena.

Zu Fuß durch die Weinberge

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Die Winzerkapelle Beckstein spielte schon zum Mittagstisch auf und gestaltete mit böhmisch-mährischer Blasmusik den Nachmittag. Parallel dazu starteten viele Wanderfreunde zum Dertinger Weinwanderweg. Angenehme Temperaturen und viel Sonnenschein begleitete die Wanderfreunde und belohnte diese mit einem herrlichen Blick aus den Höhen der Weinberge auf den schmucken Weinort. Dertingen von oben, eingerahmt von gelb blühenden Rapsfeldern, eine wahre Augenweide zu dieser Jahreszeit. An zwei Stationen, am Mandelberg und am Zwerenberg, luden frische Schoppen zum Verweilen ein.

Mit dem »Tanz in den Mai« klang der Sonntag aus. Die Partyband »Fritz« sorgte unter dem Motto »Fesch, frech, fetzig« mit heißen Rhythmen für gute Tanzmusik und ausgelassene Stimmung. Das Fest klang am Montag beim Tag der Radler und Wanderer unter anderem mit Musik der Musikkapelle Dertingen und den »Lieblers« aus.

Holger Watzka