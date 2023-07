4500 Euro in Shisha-Bar veruntreut

Gericht: 20-Jährigem fehlen soziale Basis und Gewissen

Wertheim 14.07.2023

Nachdem er an Heiligabend im Beisein der Polizei aufgeflogen war, war dem jungen Mann ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft zugegangen, gegen den er Einspruch einlegte. Jetzt wurde nach Jugendstrafrecht geurteilt. Der junge Mann hatte als Praktikant für rund acht Wochen in einer Schisha-Bar gearbeitet. Laut Anklage bediente er sich dabei in 340 Fällen aus der Ladenkasse. Er soll Verkäufe in der Kasse regelmäßig storniert und dann mit dem halben Wert neuerlich verbucht haben. Jedes Mal steckte er die Hälfte der Einnahme für sich ein.

Der Geschäftsinhaber gab zu Protokoll, der 20-Jährige habe auch Waren aus dem nicht kameragesicherten Lagerbereich gestohlen und für sich verkauft. Den Gesamtschaden, den er zivilrechtlich einklagen will, schätzt der Ladenbesitzer auf mindestens 7000 Euro. Vor Gericht erklärte er, dass er den Laden aufgeben werde, weil er die Verluste nicht ausgleichen könne.

Das Gericht sah 260 der ursprünglich angeklagten 340 Fälle als gesichert an. »Das war scheiße von mir«, räumte der Angeklagte in der Verhandlung ein. Er nehme an, dass es etwas »mit der Psyche in meinem Kopf zu tun hat«. Ein Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe attestierte dem 20-Jährigen eine deutliche Reifeverzögerung. Ihm fehle eine soziale Basis, die Gewissensbildung sei bislang nicht geglückt. Eine Bewertung der Tat nach Jugendstrafrecht erscheine demnach gerechtfertigt.

Der Jugendgerichtshelfer empfahl Konsequenzen für den 20-Jährigen: eine Verwarnung, einen Täter-Opfer-Ausgleich und sozialpädagogische Betreuung. Zum Täter-Opfer-Ausgleich gehört unter anderem eine Entschuldigung. Diese sei bislang nur sehr halbherzig erfolgt, erklärte der Geschädigte. Auch der Wille zur Wiedergutmachung sei kaum zu erkennen. Die vereinbarten Rückzahlungen des gestohlenen Geldes, die laut dem Täter mal mit Hilfe der Großmutter mal mit der der Mutter hätten sichergestellt werden sollen, seien bislang nicht erfolgt.

Das Gericht verwarnte den jungen Mann, ordnete eine sechsmonatige Betreuungshilfe an und legte fest, den für die Verhandlung angenommenen Schaden von 4000 Euro in Raten zu je 150 Euro auszugleichen. Dem Ladeninhaber steht es nach wie vor frei, seinen Gesamtschaden zivilrechtlich geltend zu machen. Die Richterin betonte, dass es im Verfahren jetzt ausschließlich darum gegangen sei, die im Interesse des Staates zu verfolgende Untreue abzuurteilen.

