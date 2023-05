Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Freudenberg und Saint-Arnoult-en-Yvelines gefeiert

Kommunen: Freundschaftsabend in der Turnhalle mit Auszeichnungen und der Erneuerung der Partnerschaftsurkunde

Freudenberg 21.05.2023 - 14:36 Uhr 2 Min.

Roger Henning und die Bürgermeisterin von Saint Arnoult, Joëlle Jégat, unterzeichnen beim Freundschaftsabend zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft die Erneuerung der Partnerschaftsurkunde. Foto: Birger-Daniel Grein Am Abend gab es auch viele Dankesworte und Ehrungen für alle, die sich für die Städtefreundschaft einsetzen. Besonders geehrt wurden Francine (Zweite von links) und Gérard Gallou für ihren Einsatz für die Städtepartnerschaft. Viel Lob und Dank erhielten sie von Sonia Froidevaux (links) und Elisabeth Huba-Mang. Foto: Birger-Daniel Grein

Jedes Jahr, mit einer Ausnahme durch die Pandemie, besuchen sich Einwohner der Städte wechselseitig. Dieses Jahr kamen 31 Bürger, darunter drei Kinder, aus Saint-Arnoult nach Freudenberg. Zu den Höhepunkten gehörte der Freundschaftsabend in der Turnhalle am Samstag. Dabei unterzeichneten Henning und die Bürgermeisterin von Saint-Arnoult, Joelle Jégat, die Erneuerung der Partnerschaftsurkunde, und es gab viele Dankesworte für alle, die die Partnerschaft einst ins Leben riefen und über die Jahrzehnte voranbrachten. Besonders geehrt wurden dabei von deutscher und französischer Seite Gérard und Francine Gallou für ihren Einsatz für das sehr lange Engagement in der Organisation der Städtepartnerschaft.

Für die musikalische Stimmung sorgte am Abend die BBC Börscherder Böhmen-Combo. Außerdem präsentierte sich eine Tanzgruppe des Faschingsvereins Freudenberger Finkenbrüchle.

Alle Reden waren sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch zu hören. Bürgermeister Roger Henning blickte zurück: »Beflügelt von der Idee, in direkter Begegnung von Menschen zu Menschen für internationale Verständigung und Zusammenarbeit zu wirken, fanden sich 1993 einige Menschen aus Freudenberg und Saint-Arnoult zusammen, um eine Städtepartnerschaft ins Leben zu rufen.« Diese habe Erfolgsgeschichte geschrieben.

Das 30-jährige Bestehen finde wenige Monate nach einem großen Fest in den deutsch-französischen Beziehungen statt, dem 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, der die Freundschaft der beiden Völker und Staaten begründete.

Den Weg gefunden

Zu den Menschen aus Freudenberg und Saint-Arnoult sagte er dankbar: »Wir haben den Weg zueinander gefunden und eine funktionierende Städtepartnerschaft aufgebaut.« Dies sei möglich, weil es in beiden Städten Menschen gab und gibt, die den Worten der Partnerschaftsurkunde Taten folgen ließen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Partnerschaft auch künftig so erfolgreich weitergeführt und sogar noch vertieft werden kann.

Jégat erklärte, der Eid der Städtepartnerschaft sei eine Verpflichtung, europäische Brüderlichkeit zu entwickeln und bei der europäischen Einheit zu helfen. Ziel sei es, die Werte der Städtepartnerschaft auch an die nächsten Generationen weiterzugeben.

Sonia Froidevaux, neue Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Saint-Arnoult, wünschte sich für die Zukunft, dass beide Städte gemeinsam neue Aktionen aufbauen, um Jung und Alt auf die Partnerschaft und die Vereine aufmerksam zu machen. So wolle man der schönen Freundschaft frischen Wind einzuhauchen und sie noch viele Jahre fortsetzen.

Elisabeth Huba-Mang, Vorsitzende des Deutsch-Französischen Clubs (DFC) Freudenberg, dankte allen, die die Partnerschaft einst ins Leben riefen und bis heute pflegen. Besonders ehrte sie langjährige Aktive sowie die Begründer der Partnerschaft. Am Anfang der Partnerschaft seien junge Menschen und junge Familien gestanden, die eine Vision von Frieden und Freundschaft hatten, betonte sie. Sie sei diesen zutiefst dankbar, dass diese so hartnäckig waren, die Städtepartnerschaft auch gegen Widerstände und Skeptiker durchzusetzen. Auf Basis eines starken Fundaments könne man heute die Städtefreundschaft weiterentwickeln. »Das ist die Aufgabe der Jungen und der Junggebliebenen, und ich schließe dabei niemanden aus.«

Alle Ideen und Initiativen seien willkommen, damit auch weiterhin wieder junge Menschen und Familien die Partnerschaftsorganisationen attraktiv finden und sich für die deutsch-französische Freundschaft engagieren.

