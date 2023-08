27 Jahre den Main-Tauber-Kreis mitgeprägt

50 Jahre Main-Tauber-Kreis: Der frühere Landrat Georg Denzer erinnert sich - Er lebt gerne hier, ihm gefällt die Nähe zu den Menschen

MAIN-TAUBER-KREIS 13.08.2023

Georg Denzer im Garten des Klosters Bronnbach. Er war 24 Jahre lang Landrat des Main-Tauber-Kreises. Foto: Birger-Daniel Grein

Seit 1978 war er Erster Landesbeamter und von 1981 bis Mai 2005 Landrat. Dann hatte er die Altersgrenze für die Wahlen überschritten. »Ich hätte sonst noch weitergemacht.«

Als er zum Landrat gewählt worden sei, sei ihm klargeworden, höchstwahrscheinlich werde er Tauberfranke bleiben, bis an sein Lebensende. 1981 heiratete er seine aus Berlin stammende Ehefrau. Auch sie wolle nicht mehr in diese Großstadt zurück, sagt er. »Mir gefällt die Nähe zu den Menschen hier«, beschrieb er die Region. Er habe stets den Kontakt zu ihnen gesucht und sei auf vielen Veranstaltungen gewesen.

Viel Freizeit eingebracht

»Ich musste viel Freizeit einbringen, private Zeit gab es in den 24 Jahren wenig.« Gefallen fand er auch an der »anmutigen Gegend.« Die fränkische Lebensart, die bei manchem etwas antiquiert wirkt, gefalle ihm. »Ich muss nicht mehr in die Großstadt«, betont er. »Am Anfang meiner Zeit im Landratsamt mussten die beiden Kreisteile noch zusammenwachsen.« Die Eigenarten der Region hielten sich in einem Flächenlandkreis länger als in Großstädten. »Ich versuchte, die Eigenarten der Einheimischen zu verstehen und mich diesen ein Stück ein anzupassen.« Wenn die Menschen gemerkt hätten, man schätze und akzeptiere sie, dann könne man »mit ihnen Pferde stehlen.«

Im Gespräch blickt Denzer auf viele große Projekte zurück. Bundesweit Rechtsgeschichte geschrieben, habe die geplante Daimler-Benz-Strecke zwischen Boxberg und Assamstadt. Die Teststrecke sollte in einem riesigen Oval angelegt werden. »Die Strecke war von einer Mehrheit der Kreisräte, Gemeinderäten und Bevölkerung gewollt.« Es habe aber auch ein paar Gegner gegeben. Deren Grundstücke seien quer auf der geplanten Fahrbahn gelegen. Es habe den Versuch einer Enteignung im Rahmen der Flurbereinigung gegeben. »Das Bundesverfassungsgericht entschied aber 1987, dass dies rechtlich nicht zulässig ist.« Danach habe Benz Abstand vom Projekt genommen. Wenige Jahre später habe dann Bosch eine deutlich kleinere Teststrecke in dem Bereich gebaut.

Lange Zeit habe es fürchterliche Diskussionen wegen der Abfallbeseitigung gegeben, erinnert sich Denzer an ein weiteres Thema. Ein Vorteil sei gewesen, dass unter Landrat Bruno Rühl die Deponie Heegwald geschaffen wurde.

Herausforderung beim Müll

Die Herausforderung damals sei gewesen eine Möglichkeit für die Müllverbrennung zu finden. »Ich hatte immer gute Kontakte zur Regierung von Unterfranken.« So sei es möglich gewesen, dass der Main-Tauber-Kreis Mitglied im Großkraftwerk Schweinfurt wurde, wo der Müll des Landkreises heute verbrannt wird. »Wir sind der einzige beteiligte nicht bayerische Landkreis.« In seine Amtszeit sei auch die Rettung der Tauberfrankenbahn gefallen. Unter anderem habe die Bahn die Strecke Wertheim - Lauda stilllegen wollen. »Ich opponierte massiv dagegen.« Zu Denzers Amtszeit wurde der Landkreis auch Teil des VRN-Netzes.

Gegen Ende seiner Amtszeit sei die Auflösung der Bundeswehrstandorte im Landkreis gelegen, was zunächst zu erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen geführt habe.

»Nur ein Nebengeschäft«

Der Name Denzer ist eng verbunden mit dem Kloster Bronnbach, das 1985 vom Landkreis gekauft wurde. Denzer betont jedoch auch: »Bronnbach war nur ein Nebengeschäft, neben den vielen Aufgaben eines Landkreises« Er hätte nie gedacht, dass der Main-Tauber-Kreis einst ein Kloster kauft. Der außergewöhnliche Kauf habe bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Denzer erzählte 1984 hätte er Alois Konstantin Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg bei einer Bundeswehrübung in Norddeutschland getroffen. Am Lagerfeuer habe der Erbprinz ihn gebeten Gespräche mit dem Land Baden-Württemberg über Ankauf des Klosters zu führen.

Es folgten später weitere Gespräche. »Irgendwann sagte ich, wenn es keiner kauft, muss es halt der Landkreis kaufen«, so Denzer. Dies sei nicht ernst gemeint gewesen. Das Fürstenhaus sei aber darauf angesprungen. 1985 stimmte dann der Kreistag einstimmig für den Kauf.

»Einige Kreisräte sicherlich mit großen inneren Vorbehalten.« Der Kaufpreis von 1,9 Millionen D-Mark finanzierte allein der Kreis. Dankbar war er, dass man für die Sanierung bundesweite öffentliche und private Förderer gewann. Denzer ist sehr zufrieden, was aus der Anlage wurde.

Mit Blick auf die Zukunft des Landkreises sagt Denzer: »Ich wünsche mir, dass meine Nachfolger wieder mehr selbst entscheiden können und nicht so viel von der oberen politischen Ebenen vorgegeben bekommen.«

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Zur Person: Georg Denzer Georg Denzer war von 1978 bis 1981 Erster Landesbeamter und von 1981 bis 2005 Landrat des Main-Tauber-Kreises. Ursprünglich stammt er aus Rheinland-Pfalz. Er wurde am 7. Februar 1942 in Annweiler am Trifels geboren. In Saarbrücken, Tübingen und Heidelberg studierte er Jura. Das Referendariat absolvierte er in Heidelberg und Mannheim. Von 1971 bis 1973 arbeitete er im Landratsamt des Bodenseekreis, 1973/1974 war er im Bundesinnenministerium Bonn. Bis zu seinem Wechsel 1978 in den Main-Tauber-Kreis war er vier Jahre lang Personalchef bei der Bereitschaftspolizei Baden-Württemberg. Wie er selbst sagt, wollte er Ende der 1970er für seine weitere Karriere wieder an ein Landratsamt. Zufällig sei dann die Stelle des Ersten Landesbeamten im Main-Tauber-Kreis frei gewesen. Auf Bitte von Landratsamt, Bürgern und Kreisräten habe er sich für das Amt des Landrats beworben. Denzer wohnt in Tauberbischofsheim. (bdg)