2024 kommen noch mehr Flusskreuzfahrtschiffe nach Wertheim

Tourismus: Dann werden auch Schiffe aus China erwartet - Gecko-Bahn wird vermisst - Neuer Wohnmobilstellplatz sinnvoll

Wertheim 05.11.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Auch der Radtourismus zählt zu einem wichtigen Standbein des Tourismus im Norden des Main-Tauber-Kreises. Foto: Gunter Fritsch Die Kreuzfahrtschiffe legen in Wertheim bis tief in den Herbst an und bringen zahlreiche, vor allem englischsprachige Touristen in die Stadt. Im kommenden Jahr sollen erstmals auch chinesische Schiffe vor Anker gehen. Foto: Gunter Fritsch Der Wohnmobiltourismus - hier der Stellplatz auf Kreuzwertheimer Seite - ist nach Corona zu einem wichtigen Standbein für den Tourismus in der gesamten Region Wertheim geworden. Foto: Gunter Fritsch

Im kommenden Jahr, so kündigt sie an, werden erstmals auch chinesische Kreuzfahrtschiffe auf ihrer Route zwischen Amsterdam und Budapest in Wertheim Station machen und dann wohl mit dafür sorgen, dass die Zahl der Anlegungen weiter steigen dürfte.

Während die Kreuzfahrtschiffe wieder Station machen, auch Anfang November legen die Hotelschiffe noch regelmäßig in Wertheim an, hat der Bustourismus noch nicht wieder das Niveau erreicht, das er schon einmal vor der Pandemie hatte. Förster nennt dafür vor allem drei Gründe: So scheuten sich noch immer vor allem ältere Menschen davor, und sie nutzten die Busreisen vor allem, einen engen Bus zu besteigen. Zudem fehlten vielfach Busfahrer. »Ich weiß von Busunternehmern, die ihre komplette Reisebusflotte wieder an den Hersteller zurückgegeben haben, weil sie keine Fahrer mehr gefunden haben«, beschreibt Förster die dramatische Situation im Reisebusgewerbe.

Ein Wertheim-Problem

Schließlich, und das ist ausschließlich ein Wertheim-Problem, brauche es gerade für ältere Menschen eine Fahrmöglichkeit, um auf die Wertheimer Burg zu gelangen. Christiane Förster nennt Beispiele von Bustouristikern, die nicht nach Wertheim kommen, weil es keine Aufstiegshilfe auf das Wertheimer Wahrzeichen gebe. Die Wertheimer Geckobahn war jahrelang im Pendelverkehr auf die Burg gefahren, bis im Sommer 2020 Gespräche des Geckobahn-Betreibers Oliver Wolters mit der Stadt auf Förderung des Bahnbetriebs an den Kosten von damals 58.000 Euro jährlich scheiterten. Seitdem fährt Wolters mit seiner Bahn lediglich noch Schiffstouristen vom Anleger am Parkplatz Schlösschen Hofgarten in die Altstadt.

Für Christiane Förster ist eindeutig: Nur, wenn es wieder eine Möglichkeit gibt, bequem auf die Burg zu gelangen, könnten auch die Tourismuszahlen in Wertheim wieder deutlich steigen. Unterstützung bekommt sie von der Stadtführerin Ursula Kohout. Die hatte jüngst in einem Schreiben an die Redaktion und im Namen »etlicher ihrer Stadtführer-Kollegen« gefordert, »eine schnelle Lösung« für eine Aufstiegshilfe zu finden. »Das Burgbähnle wäre die Möglichkeit, das Problem zeitnah zu lösen«, schlägt sie vor, es wie eine Buslinie »durch die öffentliche Hand« zu subventionieren. »Die Saison 2023 ist so gut wie vorbei, doch in 2024 sollte für alle unser Wahrzeichen zu erreichen sein«, schreibt Kohout wörtlich.

Um den Standort Wertheim für Wohnmobilfahrer noch attraktiver zu machen und gleichzeitig den viel genutzten Stellplatz auf Kreuzwertheimer Seite zu entlasten, schlägt Christiane Förster die Schaffung eines zweiten Stellplatzes auf Wertheimer Seite vor. Den Wertheimer Stellplatz unter der Odenwaldbrücke hält sie auf Dauer - mit der bevorstehenden Erweiterung des dortigen Skaterplatzes - für nicht attraktiv genug, um noch mehr Wohnmobilreisende anzulocken.

Stellplatz am Schlösschen

»Ich könnte mir einen attraktiven Stellplatz auf der Wiese neben dem Parkplatz am Schlösschen vorstellen«, verweist die Tourismus-Geschäftsführerin darauf, dass dort die notwendige Infrastruktur einfach zu installieren wäre und die Innenstadt über einen Fuß- und Radweg schnell erreichbar sei. Neben einem weiteren, komplett ausgestatten Stellplatz für Wohnmobile auf Wertheimer Gemarkung, vermisst Christiane Förster weiterhin ein exklusives Vier- bis Fünf-Sterne-Hotel in der Großen Kreisstadt. Im Umkreis von 30 bis 35 Kilometer gebe es kein solches Haus, das den Tourismusstandort Wertheim spürbar aufwerten würde, ist sie überzeugt. Zugleich begrüßt sie die geplante Ansiedlung eines B&B-Hotels in der niedrigeren Preiskategorie auf einem Areal neben dem Busbahnhof mit 90 Zimmern, wo auch noch ein Biolebensmittelmarkt entstehen soll. Die Bedenken, die einige Wertheimer Hoteliers gegen das Projekt gegenüber unserem Medienhaus gegen das Neubauprojekt vorgebracht hatten, teilt sie nicht. Im Gegenteil: Gerade im Niedrig-Preis-Segment fehle es seit der Schließung der Jugendherberge 2012 an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für Radler und Wanderer. Sie geht davon aus, dass etwa 15.000 Übernachtungen pro Jahr so zusätzlich generiert werden könnten.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Tourismus Wertheim Bis August 2023 wurden 130.450 Übernachtungen in Wertheim gezählt. Dabei blieben die Gäste im Durchschnitt 2,6 Tage, woraus sich die Zahl der Gästeankünfte von 60.275 bis August errechnet. Vergleicht man diese Zahlen mit dem Vorjahr, dann dürften die Übernachtungszahlen von rund 169.800 in 2022 heuer wohl nicht mehr ganz erreicht werden. In 2022 blieben die Wertheim-Touristen mit durchschnittlich 2,3 Tagen etwas kürzer in der Stadt. Die Auslastung der Bettenkapazitäten betrug im Jahr 2023 bei 3145 Schlafgelegenheiten 26,2 Prozent. Sie lag damit bis August knapp fünf Prozent höher als die Auslastung im gesamten Jahr 2022. Deutlich zugenommen hat die Anzahl der Führungen, die die Tourismus Wertheim GmbH in 2022 angeboten hat: 2092 waren es im vergangenen Jahr im Vergleich zu lediglich 765 im Jahr 2021. Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor, geht Christiane Förster allerdings davon aus, dass auch 2023 eine große Zahl von Führungen am Ende des Jahres zu Buche schlagen dürften. Der Bedarf an Stadtführungen und damit auch an fachkundigem Personal sei weiterhin groß, sei man stetig auf der Suche nach Stadtführerinnen und Stadtführern, die vor allem gut Englisch sprechen müssten. (gufi)