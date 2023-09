200 Jahre Michaelismesse Wertheim: Gemeinsam feiern und fröhlich sein

Festkommerz: Rund 400 Ehrengäste begehen in der Main-Tauber-Halle das Jubiläum

Wertheim 29.09.2023 - 20:34 Uhr 2 Min.

Innenminister Thomas Strobl lobte das Ehrenamt in seiner Festrede. Foto: Gunter Fritsch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez blickte in die Gründungsjahre der Wertheimer Michaelismesse zurück. Foto: Gunter Fritsch Gut gefüllt: Rund 400 Ehrengäste waren am Freitagabend beim Festkommers 200 Jahre Michaelismesse Wertheim in der Main-Tauber-Halle dabei. Foto: Gunter Fritsch

Strobl hatte für die Stadt Wertheim gleich zwei positive Nachrichten mitgebracht: Er sagte zu, dass er die Einstellungsoffensive bei der baden-württembergischen Polizei noch "ganz lange" fortsetzen wolle. Und gab damit zugleich einen Bestandsschutz für die Wertheimer Polizeischule ab. Der Innenminister verwies zudem auf die Bedeutung, die ein Volksfest wie die Michaelismesse für die Gemeinschaft habe. Sie stärke "den gesellschaftlichen Zusammenhalt in schwierigen Zeiten", zeige aber zugleich auch "Tradition und Offenheit".

Sein Lob galt vor allem auch dem Ehrenamt: "Dass die Michaelismesse gelingt, das verdanken wir all den Ehrenamtlichen, die uns dieses gemeinsame Fest ermöglichen - seit 200 Jahren. Wertheim packt dieses Jahr wieder kräftig an und bietet eine ganz und gar gigantische Veranstaltung. Indem wir hier sind, werden wir Teil dieser Veranstaltung, dieser Tradition und der Erfolgsgeschichte dahinter. Es freut mich riesig, dass die Menschen diese Kraft unserer Heimat, diese Gemeinschaft zusammen feiern."

Zuvor hatte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez an die Jahrhunderte alte Geschichte der Wertheimer Michaelismesse erinnert. Von einer Verwaltung sei "Frohsinn und gute Laune" im Jahr 1822 offiziell festgelegt worden, als Groherzog Ludwig I. von Baden am 7. September 1822 bekanntmachte, dass er einen Jahrmarkt in Verbindung mit dem jährlichen Sankt Michaelis-Festschießen genehmigte. Die Festlichkeiten sollten am zweiten, dritten und vierten Tag im Oktober stattfinden. Eine Tradition, die bis heute besteht, allerdings inzwischen auf neun oder - wie in diesem Jahr - auf zehn Tage Anfang Oktober ausgedehnt wurde.

Erst, wenn es keine Messe gebe, merke man, was einem fehle, erinnerte Herrera Torrez an die vergangenen drei Jahren, in denen das Volksfest wegen Corona nicht habe stattfinden können. Diese Zeit sei nun endlich vorbei, erinnerte der Oberbürgermeister an den "familiären Charakter" des Festes und wie wichtig es sei, jetzt wieder "gemeinsam zu feiern und fröhlich zu sein".

Schützengesellschaft eröffnet Messe

Die Wertheimer Michaelismesse sei mit ihrem Gründungsdatum im Jahr 1822 damit wohl eine der ältesten Messen in Deutschland. Das Münchner Oktoberfest und der Cannstatter Wasen seien nur wenige Jahre früher begründet worden. Noch älter als die Michaelismesse ist die Schützengesellschaft Wertheim. Ihr Oberschützenmeister Roland Treu erinnerte daran, dass die Schützengesellschaft Wertheim im Jahr 1359 gegründet wurde und damit zu den 30 ältesten Schützengesellschaften in Deutschland gehöre. Die Schützengesellschaft ist Inhaberin des Marktrechtes und richtet in ihrer Schützenanlage auf dem Wartberg das Festschießen aus. Vertreter des Vereins marschieren an der Spitze des Festzugs und der Oberschützenkönig darf das Fest offiziell eröffnen. Der Schützenruf ist bis heute das Signal zum Auftakt der Messe.

Hintergrund: 200 Jahre Michaelismesse Die Markturkunde zur ersten Wertheimer Michaelismesse stammt aus dem Jahr 1822. Lange Zeit wurde diese Urkunde auf dem Platz vor dem ehemaligen Rathaus der Großen Kreisstadt feierlich verlesen. Inzwischen geschieht dies auf dem Wertheimer Marktplatz. Im vergangenen Jahr wurde die Michaelismesse Wertheim also 200 Jahre alt. Gefeiert werden konnte allerdings nicht, weil die Messe in ihrer gewohnten Form mit Marktständen und zahlreichen Fahrgeschäften rund um die Main-Tauber-Halle wegen Corona nicht stattfinden konnte. Dies wurde nun am Freitag bei einem Festkommers in der Main-Tauber-Halle nachgeholt. Wobei: Zum 200. Mal findet die Michaelismesse nicht statt. Denn: Nicht nur in den vergangenen drei Jahren fiel sie aus. Allein bis 2016 hat Wertheims Stadtarchivarin Anna Berger 16 Ausfalljahre gezählt. pefs