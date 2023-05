Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

200 Euro und 6 Prozent mehr für DRK-Personal

Tarif: Lohn­plus für Be­schäf­tig­te der Wert­hei­mer Rot­k­reuz­k­li­nik – Betriebsratsvorsitzende weitgehend zufrieden

Wertheim 18.05.2023 - 09:58 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Rotkreuzklinik auf dem Reinhardshof: Wegen der Corona-Pandemie gab es 2021 ein Rekord-Minus.

Unter dem Strich gibt es 3000 Euro Inflationsausgleich, der ab August in Tranchen bis Mai 2024 ausbezahlt wird. Zudem erhöhen sich ab 1. Juni kommenden Jahres die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 Euro, zusätzlich gibt es auf die um 200 Euro gesteigerten Entgelte eine Erhöhung um 6,0 Prozent. Außerdem sollen die Zulagen, unter anderem für die Praxisanleitung im Rettungsdienst, im Krankenhaus und in der Pflege sowie Pflegezulagen, um 12 Prozent steigen. Der neue Vertrag läuft 26 Monate, also bis zum 31. Mai 2025. Die zuständigen Gremien bei der Gewerkschaft Verdi sowie der Bundestarifgemeinschaft des DRK müssen dem Verhandlungsergebnis noch zustimmen.

Die Bundestarifgemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes ist nach Eigendarstellung eine Arbeitgebervereinigung im Sinne des Tarifvertragsgesetzes und vertritt Arbeitgeber des DRK mit insgesamt rund 43.500 Beschäftigten. Mittelbar sind darüber hinaus ca. 21.000 Rotkreuzschwestern erfasst.

Verdi hatte im Vorfeld 550 Euro Lohnsteigerung und eine kostenfreies Deutschlandticket gefordert, unter anderem hatten Wertheimer Klinikmitarbeiter am 8. Mai bei einer Kundgebung auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Die Arbeitgeberseite hatte im Vorfeld angeboten, sich am Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes zu orientieren. Dort gab es 3000 Euro Inflationsausgleich plus 5,5 Prozent mehr Gehalt.

Birgit Väth, Betriebsratsvorsitzende der Rotkreuzklinik und Mitglied der Verdi-Bundestarifkommission, zeigt sich persönlich mit dem Abschluss zufrieden, auch wenn man bei der Laufzeit habe Kompromisse eingehen müssen. "Die Sechs vor dem Komma war mir wichtiger", so Väth gegenüber unserer Redaktion. Von dem Abschluss profitieren nicht nur die Klinikbeschäftigten, sondern beispielsweise auch die Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim.

scm