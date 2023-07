18 Wohneinheiten entstehen in Dertingen

Gemeinderat stimmt Projekt trotz Bedenken zu

Wertheim 11.07.2023 - 16:10 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf drei Grundstücken im Dertingen Wohngebiet "Talbuckel/Talgraben" darf die Firma Pionier Immobilien aus Kleinostheim Mehrfamilienhäuser errichten. Foto: Gunter Fritsch

Pionier Immobilien, die auf dem Wertheimer Tannenberg bereits Wohnbauprojekte planen und realisieren wollen, wollen auf den drei Grundstücken in Dertingen insgesamt 18 Wohneinheiten schaffen, jeweils mit Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Eine Tiefgarage soll die drei Gebäude unterkellern und Platz für 27 Fahrzeuge schaffen. Geplant seien zusätzlich zwölf Stellplätze für Fahrräder, so Burger in seinen Erläuterungen zu den Häusern.

Neben Einzimmerwohnungen mit Flächen zwischen 40 und 45 Quadratmetern sollen Zweizimmerwohnungen (82 bis 88 Quadratmeter) und Dreizimmerwohnungen mit 130 Quadratmetern Fläche entstehen. Nach den derzeitigen Planungen des Bauträgers sollen die Wohnungen verkauft werden, und zwar zu »den ortsüblichen Verkaufspreisen«, wie es in der Vorlage der Verwaltung weiter heißt. Dies geschehe unter dem Vorbehalt, dass die angespannte Bau- und Materiallage zu erhöhten Verkaufspreisen führen könne. Eine Preisbindung beim Verkauf habe die Verwaltung in der Ausschreibung nicht aufgerufen, hieß es weiter.

Dertingens Ortsvorsteher Egon Beuschlein, der auch in der Bewertungskommission gewesen war, schilderte, dass es im Ort nicht nur einen hohen Bedarf an Bauplätzen, sondern auch an Mietwohnungen gebe, die nicht vorhanden seien. Zugleich befürwortete er die platzsparende Bauweise, die es ermögliche, auf begrenzter Fläche für mehr Menschen eine Wohnung schaffen zu können. Im Ort gebe es noch acht hauptberufliche Landwirte und Winzer, die froh darüber seien, keine weiteren Flächen für Bauland aufgeben zu müssen.

Brigitte Kohout (SPD) erneuerte ihren Wunsch, dass in Wertheim in Zukunft mehr »altersgerechte, barrierefreie und vor allem auch bezahlbare Wohnungen« geschaffen werden müssten. Ihr fehlte ein Aufzug in dem Neubauprojekt in Dertingen. Ihr Parteikollege Patrick Schönig plädierte dafür, in den Ortschaften und Stadtteilen den mehrgeschossigen Wohnungsbau auch von Seiten der Stadt stärker zu fördern. Axel Wältz (CDU) bedauerte, dass es dafür kein Förderprogramm für den ländlichen Raum gebe. Grundsätzliche Skepsis an dem Bauvorhaben äußerte Michael Althaus (CDU). Er bezweifelte, dass sich die Wohnungen derzeit auf dem Markt veräußern ließen.

gufi