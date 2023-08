1600 Brieftauben starten in Wertheim-Vockenroth

Ein besonderer Flug

Wertheim 06.08.2023 - 12:07 Uhr < 1 Min.

Als Startplatz hatte sich der Brieftaubenzüchter eine freie Fläche hinter dem Friedhof in Vockenrot ausgesucht. Vor sechs Jahren hat er dort schon einmal Brieftauben starten lassen und zufälligerweise auch einen Zuschauer von damals dieses Jahr hier wieder getroffen. Koordiniert von einem in Bad Kissingen stationierten Flugleiter starteten zu unterschiedlichen Zeiten junge Brieftauben in Aschaffenburg, Wertheim und Hammelburg. Start in Vockenrot war pünktlich um 9 Uhr. Mattes, 2. Transport-Vorstand der Reisevereinigung meinte, dass die Tauben die rund 60 Kilometer lange Strecke nach Hause in 45 Minuten schaffen sollten. 30 Züchter hatten ihm ihre Tiere anvertraut und warteten jetzt am heimatlichen Taubenschlag gespannt auf die Rückkehr ihrer Schützlinge. Rund 50 bis 200 Euro kann eine durchschnittliche Brieftaube kosten, wobei im Jahr 2020 auf einer belgischen Auktion ein Spitzentier für 1,6 Millionen Euro versteigert wurde. Der 76-jährige Mattes, der seit seinem 10 Lebensjahr Brieftauben züchtet, hat die Tauben seines Reiseverbandes aber auch schon einmal bis in das 600 Kilometer entfernte französische Calais gefahren. Diese bisher weiteste Strecke haben die Bad Kissinger Brieftauben in einer Zeit von 6,5 Stunden zurück gelegt.

Thilo Winkelmann