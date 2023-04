Neue Bau­plät­ze für Wert­heim: In Der­tin­gen ist am Mitt­woch der ers­te Ab­schnitt des Neu­bau­ge­biets Tal­bu­ckel/Tal­gr­a­ben of­fi­zi­ell über­ge­ben wor­den. Die Be­stands­er­wei­te­rung am Diptam­weg ist ei­ner­seits ein nor­ma­les Bau­ge­biet, an­de­rer­seits aber auch nicht - denn dort wer­den nicht nur Ein­fa­mi­li­en­häu­ser ste­hen.