Hasloch: 150 Jahre Feuerwehr und 50 Jahre Musikzug gefeiert

Hasloch 02.07.2023 - 15:51 Uhr < 1 Min.

Ausstellung historischer Löschgeräte auf dem Sportplatz in Hasloch anlässlich des Feuerwehrfests. Foto: Holger Watzka

Mit einem ansprechenden Programm wurden diese beiden Jubiläen vor und in der Haseltalhalle gefeiert. Vorsitzender Marcel Arburt und Kommandant Clemens Fiederling konnten an beiden Festtagen 38 Gastwehren aus einem Umkreis von rund 30 Kilometern willkommen heißen. Schon vor der Haseltalhalle konnte man in einer kleinen Ausstellung auf dem Sportplatz historische Geräte der Wehr betrachten. Im Foyer der Festhalle waren Uniformen früherer Zeit und ebenso technisches Gerät aus alten Zeiten zu sehen.

In einer großformatigen Bildschirmpräsentation gewährte die Haslocher Wehr Einblicke in die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte. Der Musikzug der Feuerwehr Hasloch feierte ebenfalls Geburtstag. Vor mehr als 50 Jahren wurde die Kapelle gegründet und hatte in Glanzzeiten 36 Musikanten. Musikzugführer Erich Dreßler hatte interessante Aufzeichnungen über die Geschichte der Blasmusik in Hasloch angefertigt. Der Musikzug ist eine große Bereicherung für das kulturelle Leben in Hasloch: Fasching, Maibaumaufstellung, Kerb, Vereinsfeste, Volkstrauertag, Kirchenkonzerte und die Senioren-Weihnachtsfeier. Die Kapelle hat aktuell 16 Mitglieder. Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst, umrahmt vom Posaunenchor, in der Haseltalhalle. Pfarrer Kurt Hyn und Diakon Thomas Pfeifer feierten zusammen mit der Gemeinde und gedachten der verstorbenen Mitglieder der Feuerwehr und des Musikzugs.

Zum Frühschoppen spielte die Big Band Tro Po Sax. Glückwünsche überbrachten Landrätin Sabine Sitter, Haslochs Bürgermeister Wolfgang Haarmann und Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzende, Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma. Im weiteren Verlauf des Tages spielten der Musikverein Henneburg Stadtprozelten, der Spielmanszug Faulbach, die fränkische Trachtenkapelle Breitenbrunn und die Dorfmusikanten Altenbuch. All diese Musikkapellen unterhalten freundschaftliche Beziehungen zum Musikzug Hasloch.

hwa