120 Jahre Berufserfahrung im Landratsamt verabschiedet

Personalwechsel

MAIN-TAUBER-KREIS 31.07.2023 - 14:14 Uhr 2 Min.

Gemeinsam mit dem Ersten Landesbeamten Florian Busch (r.) und Personaldezernent Torsten Hauck (l.) verabschiedet Landrat Christoph Schauder (2.v.r.) Kreisbauamtsleiter Michael Schulz (Bildmitte), den bisherigen Leiter des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes (KRPA) Michael Haas (5.v.r.) sowie den Personalratsvorsitzenden Peter Ebert (3.v.l.). Auf Michael Schulz folgt im Kreisbauamt Verena Ernst (nicht im Bild), die Amtsleitung im KRPA übernimmt Andreas Dohn (4.v.r.). Neuer Personalratsvorsitzender ist Holger Ebert (2.v.l.). Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Christoph Obel

Die Nachfolge im Kreisbauamt hat die bisherige stellvertretende Amtsleiterin Verena Ernst übernommen. Im Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt folgt der bisherige Sachgebietsleiter Rechnungsprüfung und stellvertretende Amtsleiter, Andreas Dohn, zum 1. September auf Michael Haas. Den Vorsitz im Personalrat übernimmt zum 1. August Holger Ebert.

»Mit der heutigen Feier verabschieden wir rund 120 Jahre Berufserfahrung. Sie alle sind geschätzte Führungskräfte in unserer Verwaltung, die nun ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ihn viele Jahre bei bester Gesundheit genießen können«, sagte Landrat Schauder. Gleichzeitig beglückwünschte er die Nachfolger im Amt.

Staffelstab übergeben

Nach mehr als 34 Jahren Betriebszugehörigkeit wurde Michael Schulz in den Ruhestand verabschiedet. »Ich habe Ihre kreativen und pragmatischen Lösungsansätze als Fachamtsleiter immer geschätzt. Ihre Herangehensweise hat den Main-Tauber-Kreis vorangebracht«, würdigte Schauder die Arbeit des bisherigen Kreisbauamtsleiters und verwies beispielhaft auf die Implementierung von Außensprechtagen des Bauamts. »Mit Ihnen verlässt uns eine baurechtliche Institution des Main-Tauber-Kreises.«

Nach seinem Studium zum Bauingenieur an der Fachhochschule Karlsruhe begann Michael Schulz 1985 seine Ausbildung für den gehobenen bautechnischen Dienst mit der Fachrichtung Hochbau und Städtebau beim Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn. 1989 wechselte Schulz als Kreisbaumeister in das Kreisbauamt des Landratsamtes. Als Architekt und Stadtplaner in den Jahren 1997 sowie 1998 wurde er in die Architektenkammer Baden-Württemberg eingetragen, 1998 folgte die Ernennung zum Kreisbauamtsrat. Im März 2022 übernahm er die Geschäfte der Amtsleitung des Bauamts, im April erfolgte die Ernennung zum Kreisbauoberamtsrat. Seine Nachfolgerin Verena Ernst hat zum 1. Mai die Amtsleitung im Kreisbauamt übernommen.

Nach mehr als 40 Dienstjahren übergibt Michael Haas als Leiter des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes (KRPA) seinen Posten an Kreisamtsrat Andreas Dohn. Haas begann seine Laufbahn beim Landratsamt als Kreisinspektor z. A. und Sachbearbeiter für Personalangelegenheiten. 1997 wurde er zum Kreisamtsrat befördert. 2010 übernahm Haas die Leitung des Kommunalamts und wurde Kreisoberamtsrat. Seit 2013 ist er Leiter des heutigen Kommunal- und Rechnungsprüfungsamts, seit 2016 ist er Kreisoberverwaltungsrat.

»Das KRPA ist unser Kommunikations- und Dienstleistungsportal zu den Kommunen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass wir dank Ihrer Erfahrung, Kommunikationsstärke und Kompetenz in diesen Themen stets in ruhigen Gewässern gefahren sind«, würdigte der Landrat den bisherigen Amtsleiter und beglückwünschte Andreas Dohn zur neuen Position.

Zum Wohle der Belegschaft

Zudem verabschiedete Schauder den bisherigen Personalratsvorsitzenden Peter Ebert. Der gelernte Vermessungstechniker kam über Stationen beim staatlichen Vermessungsamt in Tauberbischofsheim und Schwäbisch Hall im Zuge der Verwaltungsstrukturreform 2005 als Kreisvermessungshauptsekretär in das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt des Landratsamts. Seit 2005 ist Peter Ebert Mitglied des Personalrats, seit 2013 hat er den Vorsitz übernommen.

»Ich schätze Ihren lösungsorientierten Arbeitsansatz. Nicht zuletzt in der Pandemie hat sich gezeigt, dass Verwaltung und Personalrat zum Wohle der Belegschaft Seite an Seite agieren«, so Schauder.

»Für Ihren Ruhestand wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihrem Nachfolger«, erklärte Landrat Schauder und beglückwünschte den neuen Personalratsvorsitzenden Holger Ebert.

el