10.000 Fantasy-Fans feiern Annotopia in Bad Mergentheim

Festival: Stadt sieht wichtigen touristischen Impuls

Bad Mergentheim 05.09.2023 - 18:15 Uhr < 1 Min.

Detailverliebte Kostüme, gute Stimmung: Annotopia 2023 war aus Sicht der Stadt ein großer Erfolg. Foto: Phillip Drost

»Annotopia ist eine besondere Veranstaltung, mit der Bad Mergentheim im süddeutschen Raum ein Alleinstellungsmerkmal hat«, wird Oberbürgermeister Udo Glatthaar in der Mitteilung zitiert. Zudem passe das Format »wunderbar« in den Reigen der Sommer-Festivals in der Kurstadt und es generiere »unvergessliche Bilder«.

Was auch in den positiven Rückmeldungen an die Stadt immer wieder herausgestellt werde, seien die Detailverliebtheit und die Leidenschaft, die Mitwirkende, Besucherinnen und Besucher in ihren Kostümen zum Ausdruck brächten. »Mit rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern war Annotopia 2023 aus Sicht der Stadt wieder ein großer Erfolg«, erklärt Glatthaar.

Touristisch sei das Fantasy-Festival ebenfalls ein wichtiger Impuls für Bad Mergentheim: »Viele Gäste reisen von weiter her an, teilweise sogar aus dem Ausland, und übernachten hier an mehreren Tagen«, erläutert Veronika Morgenroth, stellvertretende Fachbereichsleiterin des städtischen Amtes für Bildung, Kultur und Tourismus. »Die Vorfreude aufs nächste Mal ist entsprechend groß.« Die Stadt kündigt schon jetzt an, dass es vom 16. bis 18. August 2024 wieder Annotopia in Bad Mergentheim geben soll.

Das ZDF hat bei der diesjährigen Annotopia-Ausgabe in Bad Mergentheim gedreht und für die Sendung »Volle Kanne« einen ausführlichen Beitrag zum Thema Steam Punk produziert. Dieser kann in der Mediathek des Senders abgerufen werden.

bal