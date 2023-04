Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

100 Streuobstbäume für Kreuzwertheim

Gemeinderat: Förderprogramm des Freistaats Bayern genutzt - Förderung ist auch für Vereine zugänglich

Kreuzwertheim 26.04.2023 - 13:43 Uhr 2 Min.

Das neue Anpflanzen von Streuobstbäumen hat in Kreuzwertheim Tradition, zum Beispiel mit den Geburtsbäumen. Nun sollen 100 kommunale Exemplare hinzukommen.

In der Information zum Förderprogramm wird auf die jahrhundertealte Tradition und die hohe Bedeutung des Streuobstanbaus für Kulturlandschaft und Biodiversität verwiesen. Mit dem bayrischen Streuobstpakt sollen Streuobstwiesen erhalten und bis 2035 zusätzlich eine Millionen Streuobstbäume neu gepflanzt werden. Mit dazu beitragen soll das Förderprogramm des Amts für ländliche Entwicklung. Es fördert die Anschaffung von Streuobstbäumen für Kommunen, Vereine und Verbände.

Die Bäume dürfen auch unentgeltlich an Privatpersonen weitergegeben werden. Gefördert wird der Erwerb von Streuobstbäumen, die in Bayern gepflanzt werden, unabhängig vom Kaufort, so Bürgermeister Klaus Thoma. Es gibt eine Liste der förderfähigen Bäume. Zu diesen gehören Kernobstarten (Apfel und Birne), Steinobst (Pflaume und Kirsche) sowie weitere förderfähige Arten wie beispielsweise Walnuss, Quitte, Maulbeere, Esskastanie und Wildobstarten, Vogelkirsche, Holzapfel, Eberesche, Speierling und Elsbeere. Laut Thoma sind auf der Liste auch klimaangepasste Bäume zu finden.

Zuwendungsfähig sind die Bruttokaufpreise der Bäume. Diese müssen pro Förderantrag über eine Sammelbestellung zwischen zehn und 100 Bäume gekauft werden. Der Zuschuss beträgt pro Baum 45 Euro. Die Bäume müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, die über die Baumschule nachzuweisen sind. Die Zweckbindungsfrist beträgt zwölf Jahre ab Auszahlung der Fördermittel. Werden die Streuobstbäume innerhalb dieser Zeit entfernt, wird die Zuwendung im Regelfall anteilig zurückgefordert.

Die Kreuzwertheimer Verwaltung hatte sich bei nächstgelegenen Baumschulen zu Lieferkapazitäten erkundigt. Dort hieß es, viele Sorten seien aktuell nur begrenzt oder gar nicht zu erhalten. Die Obstbaumanbieter müssten sich erst auf die starke Nachfrage einstellen.

Thoma stellte zur Diskussion, ob die Gemeinde auch Bäume zur Weitergabe an Privatpersonen kaufen soll. Er verwies dabei aber auch auf den anfallenden bürokratischen Aufwand, der bei der Bestellung beginnt, einen Vertrag mit der Privatperson zur Zweckbindung erfordert und schließlich mit dem Nachweis der Flurnummer des Pflanzorts endet. Am Ende war sich der Gemeinderat einig, einen Antrag nur für die Gemeinde zu stellen. Die Beschaffung für die Bürger könnte über örtliche Vereine erfolgen.

Als mögliche Pflanzflächen für die neuen kommunalen Bäume zogen die Ratsmitglieder die Erlichsgärten, aber auch den Waldrand in Betracht. Teilweise sollen Obstbäume, teilweise andere geförderte Baumarten gepflanzt werden.

Birger-Daniel Grein

Gemeinderat Kreuzwertheim in Kürze Kreuzwertheim: Im Marktgemeinderat Kreuzwertheim gab es am Dienstag noch folgende Themen: Beschilderung: Gefragt wurde aus dem Gremium, warum die Halteverbotsschilder im Bereich der Fährgasse entfernt wurden. Bürgermeister Klaus Thoma erklärte, Eigentümer der Straße sei der Landkreis Main-Spessart. Das Landratsamt bestehe darauf, selbst die entsprechenden Schilder aufzustellen. Daher musste die Gemeinde ihre entfernen. Andreas Schmidt (SPD-Plus) erklärte, die Gemeinde solle den Landkreis in regelmäßigen Abständen daran erinnern, die Schilder auch aufzustellen. Ortsumgehung: Es wurde angeregt, während des Brückenneubaus und dem damit verbundenen verstärkten Verkehr auf der Umgehungsstraße die Geschwindigkeitsbegrenzung vorübergehen von aktuell 80 Kilometern pro Stunde weiter herunterzusetzen. Die Erfahrung im Zeitraum der Sperrung der L 2310 in der Ortsdurchfahrt Eichel hatte gezeigt, dass es bei starkem Verkehr auf der Umgehungsstraße Kreuzwertheim für die Bewohner des Ortes schwierig ist, von den Gemeindestraßen auf die Umgehung zu fahren. Bauantrag: Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat der Erweiterung einer Lagerhalle in der Lindenstraße in Kreuzwertheim zu. Das Landratsamt wird ausdrücklich aufgefordert zu prüfen, ob die Nachbarn durch den Bau nicht in ihren Rechten beeinträchtigt werden. Grund für den Zweifel des Gemeinderats ist, dass Abstandsflächen nicht eingehalten werden und unter anderem deswegen einige Nachbarn ihre Unterschriften verweigerten. Biosphärenseservat Spessart: Thoma berichtete von der Informationsveranstaltung in Rothenbuch zur Machbarkeitsstudie für ein mögliches Biosphärenreservat Spessart. Dabei seien viele Vorteile eines Biosphärenreservats dargestellt worden. Die Machbarkeitsstudie solle bis Ende 2023 vorliegen. Bis zum Abschluss des ganzen Verfahrens müsse mit einer realistischen Zeitdauer von rund fünf Jahren gerechnet werden. Glasfaserausbau: Thoma berichtete über den vorgesehenen flächigen Glasfaserausbau der Deutschen Telekom in Hasloch und Kreuzwertheim ab 2024 sowie in Schollbrunn ab diesem Jahr. Interessenten für einen Anschluss könnten sich unverbindlich unter https://telekom.de/highspeed-interesse registrieren. bdg