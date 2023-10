10 Tipps, um in Bewegung die Landschaft im Raum Main-Tauber und Main-Spessart zu entdecken

Auf dem Wasser, zu Fuß oder mit dem Rad

Lohr a.Main 20.10.2023 - 14:48 Uhr 3 Min.

Ein schöner Startpunkt für eine Kanutour auf der Tauber ist die Brücke in Reicholzheim.

Mit dem Kajak oder Kanadier von Reicholzheim nach Wertheim

An der historischen Tauberbrücke in Wertheim-Reicholzheim kann man gut ins Boot steigen. Von dort geht es über die romantisch wirkende Tauber vorbei an Waldenhausen nach Wertheim. Ein Wehr muss dabei umtragen werden. Am Wehr in Wertheim gibt es zwei Bootsrutsche. Dies können aber auch gut umtragen werden. Auf der Strecke gibt es auch mehrere schöne Plätze für eine Pause am Ufer. Beachten muss man auf jeden Fall den aktuellen Wasserstand. Weiter muss auf Hinternisse, zum Beispiel Steine, geachtet werden.

Mit dem Boot auf dem Main

Ob mit dem Ruderboot oder Kajak und Kanadier, vom Main aus hat man einen außergewöhlichen Blick auf die Wertheimer Altstadt und die Burg. Je nach Wunsch und persönlicher Fitness kann die Tour beispielsweise in Urphar starten und beinhaltet dann auch eine Fahrt durch die Sportbootschleuse in Eichel (Aussteigen zum Bedienen nötig, daher Empfelung ab zwei Personen). Vom Wasser aus sieht man nicht nur Burg und Spitzer Turm sondern auch historische Objekte wie der alte Kranen am Main. Zu beachten ist, dass der Main Bundeswasserstraße ist. Hier gilt Abstand zu Schiffen, deren Anlegestellen und Achtung vor Wellenschlag und Sog von Schiffen.

Blick vom Main auf die Wertheimer Altstadt.

Mit dem Kanu von Gamburg nach Bronnbach

Gamburg ist auch fürs Wasserwandern ein guter historischer Ausgangspunkt. Nach einem Rundgang durch das schöne Städtchen geht es ins Boot, die Tauber abwärts. Vorbei an schöner Landschaft führt der Weg nach Bronnbach, wo man zum Beispiel vor dem dortigen Wehr aussteigen kann. Danach bietet sich ein Besuch des Klosters an oder die Besichtigung dessen Abteigarten. Wer sich für Wasserkraft interessiert, kann vorab auch eine Führung im Wasserkraftwerk dort vereinbaren. Wichtig ist auch in diesem Abschnitt Wasserstand, mögliche Hindernisse im Fluss und Einhaltung er Umtragereln für Wehre.

Auch weiter oben an der Tauber gibt es schöne Naturelebnisse.

Wandern vorbei an den mystischen Hohen Steinen

Im Wald bei Freudenberg-Boxtal gibt es gleich mehrere Orte mit magischen Geschichten. Zu ihnen gehören die „Hohen Steinen“, an denen unter anderem der ausgezeichnete Wanderweg „LT 2“ vorbeiführt. Bei den „Hohen Steinen“ handelt es sich um eine Felsformation aus Sandstein in Kuppellage. Sie entstand in der Zeit vor etwa 220 bis 180 Millionen Jahren. Auf einem der Felsen befindet sich eine gut per Treppe zugängliche besondere Aussichtsbank mit sehr schönem Blick auf das Maintal. Das Lied zur grussligen Sage zu diesem Ort kann mit Hilfe eines QR-Codes abgerufen werden, den man nahe der Steinformation findet.

Mystische Orte wie die Hohen Steine findet am entlang des Wanders durch den Wald in Freudenberg-Boxtal.

Wanderung durch die Lindelbacher Weinberge

Herbst und Wein gehören zusammen. Neben geführten Weinwanderungen kann man auch allein oder als Gruppe selbst viel im Weinberg entdecken. Außerdem genießt man von dort einen schönen, weiten Ausblick auf die Landschaft. Im Weinberg bei Wertheim-Lindelbach gibt es zudem eine besondere Aussichtsplattform, die in Privatiniative geschaffen wurde. Neben ihr gibt es im Stein auch besonderes zu entdecken.

Eine Wanderung durch die Weinberge wie hier in Lindelbach wird mit einem weiten Ausblick belohnt.

Wandern rund um Reicholzheim und Bronnbach

Viele Wanderwäge führen im Bereich Reicholzheim und Bronnbach durch die Landschaft, beispielsweise vorbei am Schafhof. In Reicholzheim selbst gibt es auch einiges zu entdecken, beispielsweise das Steinkreuznest oder die Dreifaltigkeiteskapelle hoch über dem Dorf. Von ihr aus hat man auch einen schönen Ausblick über Reicholzheim und das Taubertal. Ein interessanter historischer Punkt ist auch die Tauberbrücke in Reicholzheim mit der Steinfigur des heiligen Nepomuk.

Naturlehrpfade erlaufen

In der Region gibt es einige Naturlehrpfade und Naturerlebnispfade die man allein aber auch mit der Familie erlaufen kann. Dabei lernt man vieles über die Natur und ihre Bewohner zum Beispiel in den Erlichsgärten Kreuzwertheim und dem Bienenprojekt Kreuzwertheim. Weitere Naturlehrpfade gibt es unter anderem in Tauberbischofsheim (Biodiversitätslehrpfad), Wiesenthal, Gemünden am Main (Walderlebnispfad) und am Wildgehege Schollbrunn.

Viel zu lernen gibt es bei Naturlehrpfaden wie hier in den Erlichsgärten.

Radtourstation im Taubertal: Das Sonnentor der Zeit in Gamburg

Wer mit dem Rad das Taubertal rund um Gamburg entdecken möchte, sollte dabei auch am Sonnentor der Zeit in der Anton Hofmann Allee in Gamburg Station machen. Der Schatten des erdachsparallelen Zeigers des Momuments zeigt auf der senkrechten Wand die wahre Ortszeit an. Auf der horizontalen Fläche sind die mitteleuropäische Sommerzeit und Normalzeit ablesbar. Das Fadenkreuz im Rundfenster zeigt zudem auf der horizontalen Bahn die kalendarischen Jahreszeiten an.

Das Sonentor der Zeit

Radtour entlang des Mains

Diese 24 Kilometer lange Tour entlang des Mains rund um Wertheim wird von der Tourismus liebliches Taubertal als perfekt für eine kleine Abendrunde oder einen gemütlichen Familienausflug am Wochenende empfohlen. Sie beginnt in Wertheim und führt an der Mainschleife bei Urphar entlang. Die Flussschleife umschließt hier auf der Grenze von Baden-Württemberg zu Bayern das sagenumwogene Himmelreich. Bei Bettingen geht der Weg weiter auf Wiesen und Felder. Sie umrundet die beiden Erhebungen des Bremen und Büstrich. Dort gibt es ein Höhenmeter zu überwinden. Danach geht es entlang des Wegs von Urphar zurück nach Wertheim.

Radweg entlang des Mains bei Wertheim.

Eine Radtour durch den Spessart unter anderem zum Eisenhammer

Diese Radtour führt auf rund 48 Kilometer zu vielen Interessanten Orten im Spessart in denen es einiges zu entdecken gibt. Sie startet am Main in Kreuzwertheim auf dem „MainRadweg“ bis Hasloch. Wer möchte kann dort einen Abstecher zum „Eisenhammer“ machen. Vorbei geht es an Nickelsmühle und der Schreckenmühle bis zur Zwieselmühle. Bergauf geht es Richtung Baumgartshof. Weiter geht es durch den Wald nach Michelrieth, dann nach Röttbach, Unterwittbach, Rettersheim, Trennfeld, Homburg, Bettingen, Urphar und Eichel bis nach Wertheim.

Eisenhammer Hasloch

Birger-Daniel Grein