10 Tipps: Besondere Spielplätze in Main-Tauber und Main-Spessart

Wasserspaß, Skaterplatz und tolle Aussicht

MAIN-TAUBER/MAIN-SPESSART 01.09.2023 - 14:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zehn dieser Tipps stellen wir auf dieser Seite vor. Sie bieten Kindern die Möglichkeit zum Klettern, Rutschen und vielem mehr. Auch für ältere Kinder und Erwachsene bietet so mancher Spielplatz Bewegungs- aber auch Erholungsmöglichkeiten. Auch die Umgebung einiger der vorgestellten Spielplätze hat ihren eigenen Reiz. Also Kinder und ein kleines Picknick einpacken und auf geht es in besondere Spielwelten. Dort wichtig: den eigenen Müll richtig entsorgen, so dass der Spielspaß für alle bleibt.

Spiel, Sport und Wasserspaß auf dem Spielplatz in Esselbach

Spielplatz Esselbach

Der Spielplatz in Esselbach bietet Spaß für kleine und große Kinder, aber auch sportliche Geräte für Erwachsene. Der knöcheltiefe Bachlauf direkt am Spielplatz ist laut Anwohnern bei den Kindern beliebt. Sportlichen Spaß für alle Generationen gibt es auch auf dem Beachvolleyballfeld am Spielplatz. Außerdem stehen Fußballtore und Basketballkorb bereit. Die Kinder können zum Beispiel Sprungkissen, Balancier- und Kletteranlagen nutzen. Außerdem gibt es viele Sitzmöglichkeiten, um sich zwischen dem Toben zu entspannen.

Spielplatz, Bouleplatz und Skaterpark: Bewegungsspaß in Marktheidenfeld

Spielplatz nahe der Mittelschule Marktheidenfeld als Teil eines großen Freizeitbereichs

In der direkten Nachbarschaft der Mittelschule Marktheidenfeld bieten gleich mehrere Anlagen Spielspaß für verschiedene Altersstufen. Eine Nutzerin lobt den erneuerten Skaterplatz und den Bachlauf, zusätzlich zu den vielfältigen Spielgeräten auf dem Spielplatz selbst. Die weiteren Angebote finde sie gut für größere Kinder, für die die Spielgeräte zu langweilig werden. Der Spielplatz ist schattig, und es gibt Sitzgelegenheiten zum Picknicken, einen Bouleplatz. Außerdem sind ein Café und Lebensmittelgeschäfte in unmittelbarer Laufnähe.

Skaterpark Wertheim

Skaterpark Wertheim

Kein Spielplatz im eigentlichen Sinne, aber ein Ort für Spaß und Bewegung ist der Skaterpark unter der Wertheimer Odenwaldbrücke. Die Rampen und Hindernisse dort können mit Skateboards und zum Teil auch mit Inlinern genutzt werden. Der Park bietet dabei für alle Altersklassen vielfältige Möglichkeiten, erste Anläufe zu unternehmen oder neue, auch komplizierte Tricks zu üben. Der Arbeitskreis Rollsport des Fördervereins Kommunale Jugendarbeit veranstaltet dort einen Wettbewerb rund um Skateboard-Tricks. Parkplätze gibt es kostenlos und kostenpflichtig in direkter Nähe.

Spielplatz mit Aussicht in Wertheim-Reicholzheim

Spielplatz im Neubaugebiet Wertheim-Reicholzheim

Im Neubaugebiet ganz oben in Wertheim-Reicholzheim findet sich ein neuer Spielplatz, der nicht nur mit vielfältigen Spielgeräten für Kinder überzeugt, sondern auch mit dem schönen Blick hinunter auf das Dorf an der Tauber. Kinder erwartet dort unter anderem eine Seilbahn, eine große Korbschaukel, vielfältige Klettermöglichkeiten, eine Tischtennisplatte, aber auch eine Schaukel sowie ein Spielhaus mit Rutschen für jünger Kinder.

Spielmöglichkeiten mit attraktiver Umgebung in Külsheim-Steinbach

Spielplatz in Külsheim-Steinbach

Ob Kriechröhre, Tischtennisplatte, großes Sandspielgerät, Schaukeln oder Rutsche, der Spielplatz im Külsheimer Ortsteil Steinbach bietet Kindern verschiedener Altersklassen viele Möglichkeiten. Natürlich wartet - wie bei vielen anderen Spielplätzen auch - eine klassische Wippe. Wer sich dazwischen mal erholen oder abkühlen will, hat direkt gegenüber die Möglichkeit dazu. Dort wartet ein attraktiver Platz mit Sitzmöglichkeiten, einem Bachlauf, einer Wassertretanlage und einem kleinen, offenen Bücherschrank.

Spielen, Sport und Entspannung für alle Altersklassen in Kreuzwertheim

Mehrgenerationenplatz Kreuzwertheim

Mit Blick auf den Main und Wertheim mit seiner Burg können in Kreuzwertheim Familienmitglieder aller Altersklassen gemeinsam Spaß haben. Der Platz ist barrierefrei erreichbar. Es gibt einen großen Spielbereich, unter anderem mit großem Sandkasten mit Sandspielgerät, mehrere umfangreiche Klettermöglichkeiten, eine große Rutsche, einen Aussichtspunkt mit Pavillon sowie einzelne robuste Sportgeräte. Es gibt auch Möglichkeiten, sich im Schatten zu entspannen.

Spielen und Tiere beobachten in Schollbrunn

Spielplatz beim Wildpark Schollbrunn

Direkt neben Wildgehege und Lehrpfad in Schollbrunn gibt es einen groß angelegten Spielplatz. Die Nutzer loben ihn als ruhig und schattig. Außerdem bietet er für jede Altersklasse etwas. So kann beispielsweise die Seilbahn von allen Familienmitgliedern genutzt werden, erklären Besucher. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten zum Klettern und Rutschen und ein außergewöhnliches Karussell sowie verschiedene Schaukeln.

Attraktive Wellenrutsche: Spielplatz in Werbach

Spielplatz am Campus Werbach

Unterhalb der Mensa auf dem Campus Werbach findet sich ein Spielplatz, der unter anderem mit einer Wellenrutsche überzeugt. Laut einem Kind aus Werbach kann man gut unter der Rutsche graben. Außerdem hat der Spielplatz eine Nestschaukel, ein Karussell, ein Klettergerät, eine Seilbahn, Schaukeltiere und eine große Sandspielgrube mit Sandspielgerät. Für kleinere Kinder gibt es ein wippendes Spielgerät in Form eines Feuerwehrautos.

Burg- und Tauberblick: Spielplatz am Wertheimer Rosengarten

Spielplatz beim Wertheimer Rosengarten

Der Spielplatz gegenüber Rathaus und Rosengarten in der Wertheimer Altstadt überzeugt vor allem mit seiner Lage mit Burg- und Tauberblick. Außerdem liegt er altstadtnah und dennoch nicht inmitten des dortigen Trubels. Auf ihm gibt es neben den klassischen Kinderspielgeräten wie Klettermöglichkeiten, großer Rutsche und Karussell auch einige sportliche Geräte für alle Generationen. Mit direktem Blick auf die Tauber gibt es zudem eine Tischtennisplatte. Ein Pavillon im hinteren Bereich sowie eine Bank direkt an der Mauer bieten schattige Plätzchen zum Ausruhen.

Inklusiver Spielplatz in Lohr-Sendelbach

Bereits vor der offiziellen Eröffnung wird der Inklusionsspielplatz von den Kindern sofort ausprobiert. Foto: Thomas Josef Möhler

Kinder mit und ohne Beeinträchtigung können auf dem inklusiven Spielplatz im Lohrer Ortsteil Sendelbach gemeinsam Spaß haben. Er ist auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Auf die Nutzer warten unter anderem Karussell, Spielgerüste, Schaukeln, Sandkasten und weitere Anlagen, die von allen Kindern gemeinsam genutzt werden können. Geschaffen wurde er 2021, hauptsächlich durch Spenden finanziert. Gelobt wird von Nutzern unter anderem, dass dort behinderte Kinder von anderen Besuchern einfach integriert werden, was auf anderen Spielplätzen nicht immer der Fall sei.

bdg