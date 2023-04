10 besondere Ausflugstipps von oben zum Wandern, Entdecken und Erkunden

In Main-Spessart und Main-Tauber

Schlösschen im Hofgarten

Schlösschen Wertheim-Hofgarten

Das Schlösschen im Hofgarten vor den Toren Wertheims ist 1777 im Rokoko-Stil erbaut worden. Es ist von einem englischen Landschaftspark umgeben, der zum Schlendern einlädt. Im Schlösschen gibt es mehrere Ausstellungen. Aktuell wird die Dauerausstellung "Kunst geht neue Wege - Die Berliner Secession" gezeigt. Die Saison des Museums startet am 12. April. Der Park ist jederzeit zugänglich. Schlösschen und Park empfangen auch vielfältige Veranstaltungen wie Konzerte und Vorträge.

Burg Wertheim

Burg Wertheim

Hoch über der Altstadt thront Wertheims Wahrzeichen, die Burgruine. Sie ist eine der größten Steinburgen Deutschlands. Ihre Errichtung begann im Jahr 1180. Jahrhunderte lang wurde an ihr an und umgebaut. Von der Burg aus hat man einen weiten Blick auf Stadt und Umgebung. Besteigt man den Bergfried kann man zudem auf die Mainschleife blicken. Der Burggraben ist auch Platz für verschiedene Veranstaltungen. Während der nächsten warmen Monate kann man auch die Burgziegen beobachten, die an den Hängen rund um die Burg grasen.

Burg Gamburg

Burg Gamburg

Die sagenumwobene Burg Gamburg wird heute noch von ihren Eigentümern bewohnt. Sie wurde Mitte des zwölften Jahrhunderts als Grenzfestung des Mainzer Erzstifts zum Hochstift Würzburg erbaut und ist eine der ältesten Burgen im weiten Umkreis. Geöffnet hat die Burg vom 1. Aprilwochenende bis zum 1. Novemberwochenende jeden Samstag, Sonntag und Feiertag von 14 Uhr bis 18.30 Uhr. (Letzter Einlass 17 Uhr). Bekannt ist die Burg auch für ihre Geistergeschichten. Zu diesen gibt es auch besondere Führungen.

Freudenburg Freudenberg am Main

Burg Freudenberg

Über Treppen vom Rathaus aus oder einen längeren Waldspaziergang erreicht man die Freudenburg hoch über Freudenberg am Main. Ihre Anfänge gehen bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Die Burg ist kostenfrei zugänglich. Von der Wiese vor den Burgmauern aus hat man einen schönen Blick auf Freudenberg und Kirschfurt. Bekannt ist die Burg auch für die alle zwei Jahre stattfinden Burgfestspiele des Burgschauspielverein Freudenberg. Vom 17. Juni bis 8. Juli 2023 wird in den alten Gemäuern der "Glöckner von Notre-Dame" aufgeführt.

Henneburg Stadtprozelten

Henneburg Stadtprozelten

Im Landkreis Miltenberg aber direkt gegenüber von Wertheim-Mondfeld im Main-Tauber-Kreis liegt die Henneburg. Ihr Bau begann im zwölften Jahrhundert. Nach umfassender Sanierung wurde die Burg Anfang April 2023 wieder offiziell eröffnet. Der Eintritt ist frei. Es gibt auch eine kindgerechte Burgtour mit "Ritter Roland" auf Hinweisschildern und einem ausliegenden Flyer. Um die Burg gibt es auch einen kostenpflichtigen Bogenparcours.

Eine besondere Attraktion ist eine Fahrt mit der Fähre von Mondfeld nach Stadtprozelten und anschließende Wanderung zur Burg.

Sternwarte Reicholzheim

Sternwarte Wertheim-Reicholzheim

Von den Sternen am Nachthimmel geht eine besondere Faszination aus. Die vom gleichnamigen Verein betriebene Johann-Kern-Sternwarte bei Reicholzheim bietet verschiedene Beobachtungsmöglichkeiten. Der Verein bietet, sofern es das Wetter zulässt, monatlich jeweils eine öffentliche Sonnen- und Sternbeobachtung an. Anmeldungen dazu sind erbeten. Die Termine sind auf der Internetseite der Sternwarte zu finden.

Kloster Bronnbach

Kloster Bronnbach

Das ehemalige Zisterzienserkloster in Bronnbach beeindruckt auf vielfältige Weise. Die Anlage entstand ab 1153. Markantestes Gebäude der Klosteranlage ist die 1222 fertig gestellte Kirche. Diese ist der Gottesmutter Maria geweiht und beeindruckt mit ihrem Kirchenraum. Im 13. Und 14. Jahrhundert kam der Kreuzgang dazu. Es folgten in den Jahrhunderten danach umfangreiche Umbauten. Besonders beeindruckend sind auch die Deckenfresken in den Räumen. Um das Kloster herum gibt es einen schöne barocken Abteigarten sowie unter anderem einen Quittenpfad. Im Kloster finden auch Veranstaltungen wie Vorträge und Konzerte statt. Spezielle Führungen bieten auch Einblicke in sonst verschlossene Bereiche wie den Dachstuhl.

Kloster Triefenstein

Kloster Triefenstein

Seit 1986 ist Kloster Triefenstein am Main Heimat der evangelischen Christusträger Bruderschaft. Das Kloster war einst Stift der Augustiner-Chorherren. Die Besiedelung begann wohl schon im elften Jahrhundert. Das heutige architektonische Erscheinungsbild des Kloster ist hauptsächlich durch die Bauarbeiten zur Zeit des Barock geprägt. Im Kloster können Gruppen und zu bestimmten Zeiten Einzelgäste stille Tage erleben. Außerdem kann die Anlage während Veranstaltungen besucht werden. Dazu gehören zum Beispiel Erlebnistage und Gottesdienste sowie Konzerte. Informationen zum Kloster Triefenstein gibt es auf der Internetseite der Christusträger Bruderschaft.

Kloster Mariabuchen

Klosterkirche Mariabuchen bei Lohr am Main

Mariabuchen ist ein bekannter Marien-Wallfahrtsort in Mainfranken. Er ist bereits seit 628 Jahren Wallfahrtsziel. Die Kirche wurde 1701 geweiht. Zu den Besonderheiten des Gotteshauses gehört das außergewöhnlich kleine, geschnitzte Gnadenbild aus der Zeit um 1400. Es zeigt die schmerzhafte Muttergottes mit dem toten Heiland und steht heute im linken Seitenaltar. Neben dem Gnadenaltar erinnern zahlreiche Dankesgaben aus verschiedenen Jahrhunderten an Menschen, deren Gebete erhört wurden. Eine rund acht Kilometer lange familienfreundlichen Wanderung durchs Buchental zum Wallfahrtsort Mariabuchen startet und endet in Steinbach bei Lohr am Main. Der Weg führt auf einem schmalen Weg am Mühlenbach entlang, ist aber nicht kinderwagentauglich.

Kloster Einsiedel

Kloster Einsiedel

Eine Wanderung an der Birkenhainer Straße im Wald zwischen Rieneck und Ruppertshütten im Main-Spessart-Kreis führt zu den freigelegten Grundrissen des Klosters Einsiedel, auch als Kloster Elisabethenzell bekannt. Sein Wirtschaftshof bestand schon im elften Jahrhundert. Es folgten weitere Bauten. Das Kloster wurde spätestens in der Reformation aufgeben und zerfiel. In den 2000er Jahren waren nur noch Steinhaufen als Reste der Anlage zu sehen. Ab 2012 erfolgten Ausgrabungen auf dem Gelände. In insgesamt fünf Grabungskampagnen wurden bis 2016 beeindruckende Reste des Klosters freigelegt und rekonstruiert.

Birger-Daniel Grein