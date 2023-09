Kerstin Bauermees aus Lohr führt in ihrem Buch auf 20 Wohlfühl-Touren durch den Spessart

Wandern, entspannen und genießen

Main-Spessart/Main-Tauber 01.09.2023 - 11:44 Uhr 7 Min.

Was hat sie auf die Idee gebracht, den Wanderbüchern über den Spessart noch ein weiteres hinzuzufügen? »Der Verlag hat mich angefragt«, sagt Kerstin Bauermees. Eine auf den ersten Blick eher ungewöhnliche Situation. Bei vielen Autorinnen und Autoren ist es umgekehrt: Sie suchen oft mühselig einen Verlag, der bereit ist, ihr Werk zu veröffentlichen.

Der Droste-Verlag sei durch ihren Blog, also eine Art Tagebuch im Internet, auf sie aufmerksam geworden, erzählt die 43-Jährige im Gespräch mit der Redaktion. Wandern und Rad fahren - das habe sie von ihren Eltern mitbekommen. »Wir waren viel draußen«, blickt sie zurück. Als Jugendliche habe sie das Wandern erst mal als nicht so prickelnd empfunden und die Pfade verlassen. Erwachsen geworden habe sie wieder mehr und mehr die Touren zu Fuß und mit dem Fahrrad zu schätzen gelernt.

Vom Blog zum Buch

Seit 2010 plane sie ihre Touren mit einer Navigations-App. 2017 sei ihr aufgrund ihrer vielen Wanderungen zu Fuß und mit dem Fahrrad die Idee mit dem Blog gekommen. Das Ergebnis: 55 Touren um Würzburg und durch Mainfranken. Obwohl sie nicht allzu viel Energie in die Einträge im Netz verwendet habe, sei die Seite immer wieder aufgerufen worden. Geholfen habe ihr dabei Suchmaschinenoptimierung. Damit kenne sie sich beruflich aus.

Bauermees verfasst, wie es auf ihrer Internetseite heißt, webtaugliche Fachtexte für Tech-Unternehmen. Mit ihrer Art zu schreiben, will sie sich auch von anderen Wanderführern absetzen. Bei der Beschreibung der 20 Wohlfühlwege im Spessart verzichte sie bewusst auf rein sachliche Beschreibungen, wie sie oft zu finden seien. Ihr gehe es darum, all das Schöne, das sie auf ihren Wanderungen findet, wiederzugeben: Da ragen blaue Kornblumen in die Höhe, eine Wasserfontäne vollführt fröhliche Luftsprünge. Sie beschreibt ihre Empfindungen und Eindrücke. Es wird beschwingt geschlendert, heiße Füße werden ins klirrend kalte Wasser getaucht.

GPS-Daten und Einkehrtipps

Bauermees spart dennoch die Fakten nicht aus: Gleich zu Beginn jeder Routenbeschreibung informiert sie grafisch hervorgehoben über Streckenlänge, Höhenmeter, Gehzeit und über die Art der Tour - ob es ein Rundkurs ist oder eine Strecke von A nach B. Diese Angaben sind auch schon im Inhaltsverzeichnis zu finden, so dass eine schnelle Orientierung möglich ist, falls jemand die Auswahl aufgrund dieser Kriterien treffen möchte.

Jedes Kapitel endet mit einer Karte, auf der die Tour eingezeichnet ist und weiteren Informationen nach dem Schema: »Wie und wann«, »Hin und weg«, »Essen und entspannen«, »Entdecken und erleben«. Darunter sind Angaben zur Anfahrt einschließlich öffentlicher Verkehrsmittel zu finden, Einkehrmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und zur Wegbeschaffenheit. Außerdem gibt es Hinweise auf verschiedene Startmöglichkeiten sowie GPS-Daten.

»So weit wie möglich weg vom Asphalt«, nennt Bauermees als Kriterium für ihre Routenwahl. »Oft verläuft parallel zum breiten Schotterweg ein Waldpfad«, erzählt sie aus Erfahrung. Dann weicht sie von markierten Wegen ab und beschreibt diesen Verlauf. So will sie dem Titel »Wandern für die Seele« gerecht werden. Die Seele soll auf schöne Pfade geführt werden, über Wiesen gleiten, in Wäldern weilen und sich an Bächen und Seen laben.

Dabei spart die Autorin bekannte Strecken nicht aus. Diese arbeitet sie in ihre Touren ein und verlässt sie an mancher Kreuzung wieder, um auf andere Routen zu gelangen. So werden bekannte Wanderstrecken mit den Europäischen Kulturwegen und unmarkierten Abschnitten verknüpft. Im Info-Teil jeder Wanderung vergibt Bauermees Sterne in den Kategorien: Entspannung, Genuss, Romantik.

Reich bebildert

Diese Systematik ist vom Verlag vorgegeben, weil es sich bei »Wandern für die Seele« um eine Reihe handelt. Dazu gehört auch, dass die Wanderungen sortiert und farblich unterschieden sind nach Auszeittouren, Panoramatouren, Verwöhntouren, Entschleunigungs- und Erfrischungstouren. Der Buchdeckel lässt sich aufklappen und zum Vorschein kommt eine Landkarte, die den Spessart zeigt und die durchnummerierten Startpunkte der einzelnen Touren.

Wie der Buchtitel und die Rubriken vermuten lassen, geht es bei den Ausflügen nicht ums Streckemachen, nicht um Leistung. Die längste Tour ist 15,6 Kilometer lang. Die kürzesten Wohlfühlwege bringen es auf sieben Kilometer. »Mein Anspruch dabei war, die Highlights des Spessarts zu zeigen«, sagt Bauermees.

Einen Eindruck über die Reize des Spessarts vermitteln ihre Fotos im Buch: Das Panorama vom Sonnenweg bei Klingenberg oder das Wiesbüttmoor in der Nähe der bayerisch-hessischen Grenze, die Henneburg bei Stadtprozelten, der Adamsblick bei Alzenau, die Bäche zwischen Rothenbuch und Lichtenau, die Kreuzkapelle bei Frammersbach, die Mühlen bei Schollbrunn, das Fischerviertel in Lohr oder der Wallfahrtsort Mariabuchen - um nur einige zu nennen - sind Beispiele dafür. Abgebildet sind auch einige Einkehrmöglichkeiten, die bei Bauermees unter dem Aspekt des Wohlfühlens eine wichtige Rolle spielen.

Nach ihrer Lieblingstour gefragt, zögert die Autorin, weil alles Lieblingswanderungen sind. Wenn jemand nur Zeit für eine Tour hätte, würde sie den Rundkurs »Von allem etwas - Zauberhaftes Heimbuchental« empfehlen, weil er, wie der Titel sagt, die typischen Elemente des Spessarts vereint: Wald, Wiesen, Wasser.

Zur Person: Kerstin Bauermees Kerstin Bauermees (43) ist in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) geboren. Bevor sie vor zwei Jahren in den Lohrer Stadtteil Halsbach zog, lebte sie unter anderem in Erlangen und Unterpleichfeld. Sie plant bereits ein weiteres Buch in der Reihe "Wandern für die Seele" im Droste-Verlag. Die Region verrät sie noch nicht. Zur Frage, was es mit der Seele auf sich hat, antwortet sie: "Die Seele verlangt nach etwas Gutem, danach, dass man ihr Gutes tut. Dann kommt das gute zurück zu Körper und Geist." Dementsprechend hofft sie, dass ihre Wandervorschläge den Menschen helfen, .Stress abzubauen, zu entspannen und zu genießen. (mb)

