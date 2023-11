Taugt der Spessart als Biosphärenreservat? Studie wird vorgestellt

Donnerstag in Lohr

Zumindest zur Frage, ob der Spessart die formalen Kriterien einer solchen, auf nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Gebietskulisse erfüllen würde, soll es an diesem Donnerstagabend Antworten geben.

Dann präsentieren in der Stadthalle in Lohr (Kreis Main-Spessart) die Fachbüros E.C.O. und ifuplan im Rahmen eines weiteren Bürgerforums das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die sie im Auftrag der Stadt Aschaffenburg sowie den Landkreisen Aschaffenburg, Main-Spessart und Miltenberg erstellt haben. Eine Entscheidung für oder gegen ein Biosphärenreservat wird es am Donnerstag nicht geben. Vielmehr , so die Initiatoren, wolle man bisherige Erkenntnisse und den möglichen weiteren Prozess darstellen.

Bei der Veranstaltung in Lohr sollen nicht nur die formalen Kriterien beleuchtet werden, sondern auch Chancen und Risiken einer möglichen Ausweisung einer Biosphärenregion, unter anderem mit Blick auf die Einbeziehung des hessischen Spessarts.

An die Präsentation der Machbarkeitsstudie schließt sich eine Diskussionsrunde mit dem Aschaffenburger Oberbürgermeister Jürgen Herzing sowie Landrätin Sabine Sitter (Main-Spessart) und den Landräten Alexander Legler (Aschaffenburg) und Jens Marco Scherf (Miltenberg) an. Auch für Fragen aus dem Publikum ist Raum. In einem Impulsvortrag lenkt Thomas Habermann, Landrat aus Rhön-Grabfeld, den Blick auf das dort seit vielen Jahren bestehende Biosphärenreservat.

Die öffentliche Veranstaltung in Lohr beginnt am Donnerstag um 18 Uhr. Nach Aussage des federführenden Landratsamtes Main-Spesart haben sich rund 200 Menschen angemeldet. Spontanbesuche seien möglich. Daneben gibt es einen Livestream unter https://www.biosphaere-spessart.de.

Johannes Ungemach/Manuela Klebing