Gericht: Verfahren wegen Körperverletzung eingestellt

Streit unter Alkohol gipfelte in Verletzung

Gemünden a.Main 15.05.2023 - 13:48 Uhr 2 Min.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hielt dem Beschuldigten vor, im November 2022 eine Person mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Das Opfer erlitt dabei einen Nasenbeinbruch und Hämatome am linken Auge. Aus Sicht des Angeklagten sei dies aber provoziert worden, was seine Reaktion natürlich nicht entschuldigen könne. An dem fraglichen Tag sei er mit dem Kollegen, der mit ihm in der gleichen Firma gearbeitet habe, unterwegs gewesen, und sie hätten beide Alkohol getrunken.

Auf Nachfrage der Richterin erinnerte sich der Angeklagte an mindestens fünf Flaschen Bier, und der von ihm Verletzte habe auch noch zum Wodka gegriffen. Auf dem Weg nach Hause musste sich der 34-Jährige üble Beschimpfungen gefallen lassen. Besonders habe es ihn provoziert, dass ihm vorgeworfen worden sei, er leiste als Fahrer keine gute Arbeit. Das stimme überhaupt nicht, da er von der Chefin stets gelobt worden sei. Als sich diese Beleidigungen immer mehr zuspitzten, habe der Kollege ihm auch noch ins Gesicht gespuckt.

Daraufhin sei er ausgerastet und habe unkontrolliert zugeschlagen. Damit war der Streit aber nicht beendet, denn der Verletzte sei nur kurz verschwunden und dann mit einer Flasche zurückgekommen, die er ihm auf den Kopf geschlagen habe. Die Platzwunde musste im Krankenhaus behandelt werden. Es sei aber der erste Streit mit diesem Kollegen gewesen, der zwar als schwierig gelte, sich aber nur mit anderen Mitarbeitern in der Firma öfter angelegt habe. Inzwischen arbeite er nicht mehr dort.

Der Sachbearbeiter der Polizei bestätigte die Aussagen und hob hervor, der Angeklagte habe wohl die Kontrolle verloren, weil er sich gedemütigt gefühlt habe. Weder er noch der andere am Streit Beteiligte wollten anschließend einen Strafantrag stellen. Es sei einfach etwas unter Alkohol und im Zorn eskaliert, mit dem sie aber inzwischen abgeschlossen hätten. Im Übrigen habe der Arbeitgeber bestätigt, der Beschuldigte sei ein sehr zuverlässiger und fleißiger Mitarbeiter. Der von ihm verletzte Kollege sei nicht mehr erreichbar.

Nach Abschluss der Beweisaufnahme schlug die Richterin eine Einstellung des Verfahrens für den nicht vorbestraften Angeklagten gegen eine Geldauflage vor. Dem stimmten alle Beteiligten zu. Die Verletzung sei zwar nicht harmlos, aber das Opfer habe die Tat provoziert und selbst zugeschlagen. Außerdem stelle sich diese Person nicht dem Strafverfahren, und der Streit sei untereinander längst geklärt. Der Angeklagte hat die 1000 Euro in monatlichen Raten von 200 Euro an die Jugendhilfe Mainfranken zu zahlen.

ww