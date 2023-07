Der Hund von Swantje Krebs erschnüffelt gefährdete Tiere

Angehender Artenspürhund

Kreuzwertheim 14.07.2023 - 11:10 Uhr 5 Min.

Starren erwünscht: So zeigt der angehende Artenspürhund Fenrir an, das er den gesuchten Duft gefunden hat. Schwierigkeit erhöhen: Die Kautschuk-Stückchen, mit denen Swantje Krebs Fenrirs Spürnase trainiert, werden nach und nach kleiner. Belohnung muss sein: Swantje Krebs gibt ihrem Hund ein Leckerli, weil die Suche erfolgreich war. Teamwork: Biologin Swantje Krebs bildet ihren Australian Cattle Dog Fenrir zum Artenspürhund aus. Die Suche beginnt: Mit dem Kommando "Zeig" gibt Swantje Krebs ihrem Hund das Startkommando. Bald soll er geschützte Tierarten finden. Die komplette Artenspürhundestaffel: Swantje Krebs mit Fenrir, Anna Weber mit Uschi und Mala, Meike Corsmann mit Jock, Carmen Baumgarten mit Snape, Munin, Leora und Fawkes.

Auf Fenrirs feine Nase ist Verlass: Sein Blick ist auf ein rotes Stück Gummi gerichtet, das zwischen den Grashalmen kaum zu sehen ist. Swantje Krebs ist zufrieden und belohnt ihn mit einem Leckerli. Danach wiederholt die 34-jährige Biologin die Suche mehrmals. Stets spürt Fenrir das Zielobjekt auf, mag es auch noch so klein sein.

Auf drei Arten spezialisiert

Fenrir ist ein Australian Cattle Dog. Diese Hunderasse wurde ursprünglich von australischen Siedlern zum Treiben von Rindern gezüchtet. Doch Fenrir hat es in seinem späteren Job mit Tieren zu tun, die etliche Nummern kleiner sind. Als Artenspürhund soll er Flächen, die bebaut werden sollen, nach geschützten Tierarten absuchen. Krebs möchte ihren Hund zum Spezialisten für Feldhamster, Zauneidechse und Haselmaus ausbilden. "Theoretisch kann ein Hund viele verschiedene Arten suchen. Fenrir soll aber ein hohes Niveau haben und drei Tierarten sicher anzeigen", erklärt sie.

Swantje Krebs wohnt in Schweinfurt und arbeitet im Landschaftsarchitekturbüro Maier Landplan in Kreuzwertheim. Mit drei weiteren Frauen möchte sie in der Region eine Artenspürhunde-Staffel aufbauen. Kennengelernt haben sich die zwei Biologinnen und zwei Hundetrainerinnen im Verein Wildlife Detection Dogs (WDD). Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, "den Einsatz von Hunden als Methode zum nicht-invasiven Artnachweis in Naturschutz, Forschung und Wildtiermanagement zu fördern, weiterzuentwickeln und zu etablieren".

Bestandsaufnahmen geschützter Tiere macht Krebs als Biologin schon lange - allerdings ohne die Hilfe eines Artenspürhundes. Künftig möchte sie gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen Anna Weber, Meike Corsmann und Carmen Baumgarten "Hundearbeiten und Kartierungsgutachten aus einer Hand anbieten".

Sie trainieren beinahe täglich

Damit Fenrir dieses Jahr seine ersten Einsätze bestreiten kann, trainieren er und seine Besitzerin beinahe täglich. Der anderthalb Jahre junge Rüde ist laut Krebs "in der Blüte seines Teenager-Daseins, was die Arbeit manchmal schwierig macht". Noch lasse sich Fenrir, der im Oktober mit dem Training begonnen hat, leicht ablenken. Deshalb absolviert die 34-Jährige auch Wochenendseminare und mehrtägige Trainingsferien mit ihrem Australian Cattle Dog. Dort lernt er neben den Grundlagen, sich auch auf seine Aufgabe zu konzentrieren.

Die Gummi-Stückchen, die Swantje Krebs von einem Hundespielzeug abgeschnitten hat, dienen im Training als Ersatzgeruch. Sehen könne sie der Hund nicht, nur riechen, betont sie. Nach und nach werden die Stücke kleiner, so dass Fenrir seine Nase immer mehr anstrengen muss, um sie zu finden. Sobald das sicher klappt, lernt der Rüde anhand von Kot- oder Hautproben, die geschützten Tiere zu erschnüffeln, auf die er spezialisiert wird. "In kurzer Zeit hat man den Hund auf eine Tierart trainiert", sagt Krebs. Da die Biologin selbst für die Hinterlassenschaften geschützter Tiere eine Genehmigung braucht, um diese im Hundetraining zu verwenden, übt Fenrir erst einmal mit Kautschuk.

Nur starren, nicht schnappen

Bei seinen Probeläufen beobachtet Krebs ihn genau. "Er soll die Fläche strukturiert absuchen und nicht kreuz und quer losballern", erklärt die Biologin. Wichtig ist auch das passive Anzeigeverhalten, das einen Artenspürhund auszeichnet. Wenn Fenrir fündig wird, soll er sich hinsetzen und regungslos auf die Stelle starren, wo der Geruch herkommt. Nach dem geschützten Tier zu schnappen oder sich laut bellend über den Fund zu freuen, wäre schließlich kontraproduktiv.

Vor neuen Bauvorhaben - von der Firmenerweiterung über den Radweg bis zum Privathaus - untersuchen Experten das Gelände auf geschützte Tier- und Pflanzenarten, die gegebenenfalls umgesiedelt werden müssen. Aber auch im umgekehrten Fall wird laut Landschaftsarchitekt Michael Maier nach gefährdeten Tieren gesucht. "Bei jedem Abriss einer Scheune muss nach dem Artenschutz geguckt werden", erklärt er.

Bis zu 300 Millionen Geruchsrezeptoren

Menschen müssen sich bei der Bestandsaufnahme auf ihre Augen und Ohren verlassen. Artenspürhunde haben mit ihrer Nase ein ungleich sensibleres Organ zur Verfügung. Mit bis zu 300 Millionen Geruchsrezeptoren können Hunde unterschiedliche Gerüche oft schon in winzigsten Konzentrationen wahrnehmen. Dagegen kann der Mensch mit seinen rund sechs Millionen Geruchsrezeptoren natürlich nicht anstinken.

Der Einsatz von Artenspürhunden hat etliche Vorteile im Vergleich zur Kartierung durch Menschen: Ein Hund kann größere Flächen in kürzerer Zeit nach geschützten Arten absuchen, was den Auftraggeber Kosten spart. Die Gefahr, dass ein Mensch beim Kartieren versehentlich auf ein Tier tritt, sei höher als bei einem gut ausgebildeten Artenspürhund, sagt die 34-Jährige. Um versteckte Amphibien oder Reptilien nachzuweisen, kommt der Mensch nicht um Fallen herum. Die vierbeinigen Experten sind dank ihrer Spürnasen auf derartige Hilfsmittel nicht angewiesen. "Das ist wichtig für den Naturschutz, weil es ein weniger invasiver Eingriff ist als beim Menschen", betont Krebs.

Annegret Grimm-Seyfarth vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat zu Artenspürhunden geforscht. "In fast 90 Prozent der Fälle sind die Hunde deutlich effektiver als andere Nachweismethoden", schreibt die Biologin in einer Studie. Laut ihr stoßen selbst Hightech-Methoden an ihre Grenzen, wenn es darum geht, einzelne Exemplare von bedrohten Tierarten zu finden. "Da diese selten sind und sich oft in den letzten Ecken von abgelegenen Biotopen verkriechen, sind sie besonders schwer zu entdecken", erklärt Grimm-Seyfarth auf der Internetseite des Helmholtz-Zentrums.

In rund 60 Staaten eingesetzt

Artenspürhunde sind keine neue Erfindung, auch wenn sie in Deutschland noch wenig bekannt sind. Grimm-Seyfarth hat mehr als 1200 Publikationen zu dem Thema analysiert, und kam zu dem Ergebnis, dass in rund 60 Staaten Artenspürhunde in der Forschung eingesetzt werden. Dass die Bandbreite groß ist, zeigt bereits ein Blick auf die Hunde der drei Mitstreiterinnen von Swantje Krebs. Einer ist auf Fischotter spezialisiert, ein anderer spürt Schlagopfer von Windkraftanlagen, also tote Vögel und Fledermäuse, auf.

Laut dem Internet sind in Australien sogar Artenspürhunde im Einsatz, die gezielt kranke Koalas suchen, damit ein Tierarzt sie behandeln kann. Auch zum Aufspüren von schädlichen Arten, wie Bettwanzen oder Borkenkäfern, können Artenspürhunde trainiert werden. Nicht einmal vor der Flora macht das feine Schnüffelnäschen Halt: So können sie helfen, eingewanderte Pflanzenarten zu entdecken, um deren Ausbreitung zu verhindern.

"Theoretisch eignen sich alle Hunderassen als Artenspürhunde. Nur die Rassen mit kurzen Nasen eher nicht", sagt Swantje Krebs. Man müsse allerdings viel Geduld und Verständnis für das Tier haben und es beim Training nicht überfordern, betont sie. Wichtig ist nach Aussage der 34-Jährigen auch, dass der Hund einen ausgeprägten Spiel- oder Futtertrieb hat, der ihn für die Suche motiviert. Fenrir hat offenbar beides. Er kann es kaum erwarten loszulegen und stößt seine Halterin mit der Nase darauf, wenn er nach einem Fund von ihr eine schmackhafte Belohnung erwartet.

Boris Dauber

Hintergrund: Artenspürhunde bei der Bahn Dass der Zoll Drogenspürhunde am Flughafen einsetzt, die Bergretter Lawinenspürhunde und das Rote Kreuz bei der Vermisstensuche auf Rettungshunde baut, ist wohl den meisten bekannt. Doch auch die Deutsche Bahn ist auf den Hund gekommen und setzt seit vergangenem Jahr Artenspürhunde ein. Die neun Spürnasen sind laut einer Bahnsprecherin "immer im Team mit einem voll ausgebildeten Kartierer im Einsatz". Auf den Baustellen entlang der S-Bahn-Stammstrecke in München oder an der Zulaufstrecke Brennerkorridor haben die Artenspürhunde nach geschützten Tieren gesucht. Dabei habe es sich insbesondere um Schlingnattern, Gelbbauchunken, Fledermäuse sowie Mauer- und Zauneidechsen gehandelt, teilt die Bahnsprecherin mit. Kartierungen hätten in der Regel lange Vorlaufzeiten, wenn sie von Menschen allein durchgeführt werden. Außerdem müssten diese die Gebiete mehrfach und mit viel Aufwand untersuchen, berichtet die Pressesprecherin unserer Redaktion. Hunde könnten dagegen sehr kurzfristig eingesetzt werden und würden schnell die Information darüber liefern, ob die gefährdete Art im Untersuchungsgebiet vorkommt. "Mit ihrem feinen Geruchsinn finden Hunde die geschützten Tiere zu jeder Jahreszeit und bei fast jedem Wetter. Das spart Zeit, zum Teil bis zu einem Jahr." (dau)