Im Kino nichts Neues? Wenn eine Neu-Verfilmung die nächste jagt

Kolumne "Und sonst so?"

Obernburg 08.09.2023 - 09:00 Uhr 2 Min.

Eine Ticket fürs Kino, wo derzeit viele Forsetzungsfilme gezeigt werden.

»Trans­for­mers 6«, »Mis­si­on Im­pos­si­b­le 7« und - man mag es kaum glau­ben - »Fast & Fu­rious 10«. Zehn Tei­le zum glei­chen The­ma! Fällt den Dreh­buch­au­to­ren nichts Neu­es mehr ein? Hat das Pu­b­li­kum nicht ir­gend­wann mal al­le Ver­fol­gungs­jag­den mit ge­pimp­ten Wä­gen ge­se­hen? Und ist das 100.000 ex­p­lo­die­ren­de Au­to im­mer noch se­hens­wert?

Sogar Lassie gibt es wieder. 1943 war die berühmte Collie-Hündin das erste Mal auf der Leinwand zu sehen. Jetzt scheint sie von den Toten auferstanden zu sein, um »Ein neues Abenteuer« zu erleben - so zumindest lautet der relativ nichtssagende Untertitel des Kino-Streifens »Lassie«.

Doch noch eine andere Größe aus dem Bereich der Kinderfilme setzt auf Neuverfilmungen im großen Stil: Disney. Aktuelles Beispiel: »Arielle«. Aber auch schon vorher schienen dem Giganten der Filmbranche die Ideen ausgegangen zu sein. Statt echter Innovation gab es in den 2010er-Jahren Realverfilmungen von »Aladdin«, »Die Schöne und das Biest« oder »Dschungelbuch«. Dabei scheint es egal, wie neu der Film eigentlich ist. Das zeigt »Vaiana«. 2016 als Animationsfilm erschienen und schon steht die Neuauflage mit Dwayne »The Rock« Johnson in den Startlöchern.

Nicht die schlauste Art

Ein Tochterunternehmen der Walt Disney Company ist derweil Spitzenreiter im Ausschlachten von Comicvorlagen. Die Rede ist von den Marvel Studios. Nachdem die Geschichte rund um den außerirdischen Bösewicht Thanos in mehreren Filmen ausgebreitet wurde, will die Produktionsfirma auch weiterhin kräftig Geld scheffeln. Dafür sucht sie in den Comics immer wieder nach Neuem für die Leinwand. Man denke etwa an die Quantenwelt aus »Antman« oder an Doktor Strange, der im Multiversum Herausforderungen meistern muss. Ein Bekannter der Autorin dieser Zeilen nahm sich einmal vor, alle Marvel-Produktionen anzuschauen. Er war wochenlang damit beschäftigt – ungelogen. Vielleicht ist das nicht die schlauste Art, seine Lebenszeit zu nutzen...

Lucasfilm ist übrigens fast im gleichen Atemzug mit Marvel zu nennen. Die 1971 von George Lucas gegründete Firma wurde 2012 an Disney verkauft. Seither wird ein Film nach dem nächsten produziert. Auch Serien werden auf den Markt geschleudert. Für den Nicht-Kenner ist es dabei absolut undurchsichtig, ob dieser oder jener Teil jetzt vor der glanzvollen Zeit des Luke Skywalker spielt, oder doch danach - oder sogar zeitgleich.

Ebenfalls ein aktuelles Remake: »Im Westen nichts Neues«. Der Film, der Oscars gewann, gefällt jedoch nicht jedem. Achtung, Spoiler: Einen längeren, epischeren und dabei auch unrealistischeren Tod gab es wohl selten zu bestaunen. In Anlehnung an den Titel des Films wirft sich die Frage auf: »Im Kino nichts Neues?« Doch die könnte auch so beantwortet werden: »Barbie« und »Oppenheimer«, um die sich ein regelrechter Hype entwickelt hat, scheinen aktuell wenigstens etwas frischen Wind nach Hollywood zu bringen.

Julie Hofmann