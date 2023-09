Deutschland-Lauf: Wie Anke Kütbach 1250 Kilometer weggesteckt hat

»Im Geschafften denken«

Anke Kütbach (Oberrnburg) während des Deutschland-Laufs in der Lüneburger Heide. Foto: A. Kütbach

Einige Blasen, die zumeist noch während der knapp drei Wochen verheilten, eine entzündete Fußhebersehne, die zwar recht früh im Rennen zu schaffen machte, aber an den letzten Tagen nicht mehr zu spüren war, und leichte Schmerzen am linken Mittelfuß auf den letzten Etappen - das war es aber auch schon an Blessuren am Körper der 52-Jährigen auf den rund 1250 Kilometern. Sie sei überrascht, dass sie sogar auf der letzten Etappe noch auf den laufbaren Abschnitten rennen konnte, sagte Kütbach, die auch beim Treppensteigen in der Jugendherberge in Passau keine Probleme hatte.

Selbstverständlich zehrten die im Schnitt mehr als 60 Kilometer langen Tagesetappen, an deren Ende die Teilnehmer noch ihr Nachtlager selbst bereiten mussten. Die täglichen Routinen verkürzten die Erholungsphasen, auch der Schlaf in den Gemeinschaftsunterkünften sei nicht so erholsam gewesen, zumal manchmal um 4.40 Uhr die Nachtruhe zu Ende war und einmal sogar um 3.40 Uhr.

Eine Woche vor dem Ende hatte sie abends im Telefonat müde gewirkt. Aber da waren auch noch die Auswirkungen der 13. Etappe zu spüren gewesen. Sie sei mit 73 km noch einmal sehr lang gewesen und gerade am Nachmittag habe ihr die Sonne sehr zugesetzt. Doch auch diese Etappe schaffte sie im Zeitlimit. »Vom Tempo her war alles gut, ich war nie in Gefahr, den Schnitt zu reißen«, sagte Kütbach, die auf der D-Tour drei Laufschuhe und fünf Paar Laufsocken verschlissen hat.

Anke Kütbach (Obernburg) während des Deutschlandlaufs auf dem Brocken im Harz. Foto: A. Kütbach

Allerdings wurden die Passagen, die eher wandernd als rennend bewältigt wurden, zum Ende hin länger. Das lag aber auch am Profil der Etappen. Denn die 18. hoch zum Großen Arber im Bayerischen Wald, sei die schwierigste gewesen. Da sie dabei von zwei Freunden aus Österreich begleitet wurde und die Strecke über zehn 1000er-Gipfel führte, sei sie zugleich die »emotional und landschaftlich schönste Etappe« gewesen. Im Norden genoss Kütbach vor allem den Lauf durch die Lüneburger Heide. »Die Heide blühte wunderschön, und man hatte viel Kontakt zu Wanderern und Spaziergängern.« Bei denen riefen die Deutschlandläufer »ungläubiges Staunen« hervor angesichts der langen Strecke und den bis zu 13 Stunden langen Tagesmärschen.

Motiviert hat sich Kütbach in all den vielen Laufstunden (mehr als 200 war sie insgesamt unterwegs) mit Musik von ihrem MP3-Player und dem Trick, »immer im Geschafften zu denken«. Das Zeitempfinden ändere sich auf solch einer Tour ohnehin. Man müsse dabei immer positiv denken und auch einmal am Verpflegungspunkt mit den anderen Teilnehmern scherzen, dass jetzt nur noch ein Marathon anstehe. Auch wenn die Vorbereitung gut war und der Körper die Strapazen gut weggesteckt hat, gibt es doch etwas, das Kütbach im Nachhinein anders gemacht hätte: die Schnürung ihrer Laufschuhe. Am Anfang sei sie zu eng gewesen, deshalb wohl die Sehnenprobleme. Kütbach schaute sich bei den anderen Teilnehmer einige Tricks ab, etwa die Zunge umzubiegen und die Socken vom Bund bis zum Gelenk einzuschneiden, um Druck vom Fuß zu nehmen. Die Tränen kurz vor und im Ziel in Passau kamen ihr jedenfalls nur aus Freude über ihre Leistung und den herzlichen Empfang durch Freunde und ihre »bessere Hälfte«.

Martin Schwarzkopf