Ein Frankfurt-Krimi mit zu vielen losen Enden

"Das falsche Opfer" von Lukas Erler

Frankfurt 25.10.2023 - 08:28 Uhr < 1 Min.

Lukas Erler: Das falsche Opfer

»Das falsche Opfer« hat, wie es bei Erler üblich ist, einen rasanten Plot voller Überraschungen. Diesmal übernimmt Anwältin Winter die Verteidigung einer Frau, die in Notwehr ihren gewalttätigen Lebensgefährten getötet hat. Soweit so verständlich. Doch diesmal wirkt die souveräne Strafverteidigerin seltsam distanzlos. Unglaubwürdig gutgläubig tritt sie auf, lässt sich zu Handlungen hinreißen, die wenig authentisch wirken. Sie riskiert viel für eine Fremde ohne nachvollziehbares Motiv. Unerfüllter Kinderwunsch? Typisch weibliches Mitleid? Bitte nicht so einfallslos ?

Über kurz oder lang wird klar: Was wahr scheint, muss nicht wahr sein. Im Gegensatz zu den Lesern fällt das Winter reichlich spät auf. Über dererlei Ungereimtheiten hätte man großzügig hinwegsehen können, immerhin erzählt Erler seinen Krimi spannend, streut witzig-unterhaltsame Details ein und lässt seinen Figuren Raum für Humor. Auch die politischen Verwicklungen, die gesellschaftskritischen Bezüge, die hier eine Rolle spielen, sind interessante Erzählstränge. Doch am Ende bleibt derart viel offen, werden allerlei Anspielungen eingestreut, dass man à la Marcel Reich-Ranicki sagen möchte: Dieses Buch hat mich geärgert. Eben auch vor der Hintergrund, dass Erler es besser kann.

Das Buch: Lukas Erler: Das falsche Opfer. Tropen Verlag 2023; 272 Seiten; 18 Euro

Martina Jordan