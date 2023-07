Ebay-Betrug: Tränen und dreimal Jugendstrafe

Urteil vor Landgericht Würzburg

Justitia-Statue mit Waage.

Das Urteil entsprach der Verständigung, die alle Prozessbeteiligten zur Abkürzung des Verfahrens geschlossen hatten. »Wir hätten über Monate verhandelt«, benannte Verteidiger Nils Dick die Alternative. Folglich kam Z. mit zwei Jahren auf Bewährung davon. H. und El F. dagegen müssen in Jugendhaft, zweieinhalb Jahre, beziehungsweise zwei Jahre und neun Monate. Neben dem Hauptvorwurf des banden- und gewerbsmäßigen Betruges wurde das Trio unter anderem auch verurteilt wegen Missbrauchs von Ausweispapieren und Datenhehlerei.

Der Vorsitzende Richter Michael Schaller stellte in seiner Urteilsbegründung die Folgen der Taten heraus. Nicht nur für die betrogenen Käufer, Inhaber der Kleinanzeigen-Konten und die Ausweisinhaber: »Das allgemeine Vertrauen der Bevölkerung in den normalenGeschäftsverkehr ist erschüttert, wenn nicht zerstört.« Da solcche Betrügerein in dem Milieu der Angeklagten anscheinend üblich wären, sei bei diesen kein großes Unrechtbewusstsein vorhanden gewesen. Es handle sich aber nicht um organisierte Kriminalität im engeren Sinne. Die Kammer ist laut Schaller überzeugt, dass die Vorgehensweise im Wesentlichen vorgegeben war, jedoch jeder der Angeklagen die Taten eigenständig begangen habe. Dabei hätte sich das Trio gegenseitig zugearbeitet, etwa was den Austausch der Ausweiskopien angeht.

Aus seiner Sicht lag die Grundlage des Kleinanzeigenbetruges im sogenannten Phänomen der »Bestelli«. Dabei bestellen Jugendliche und Heranwachsende bei Onlinehändlern teure Schuhe und Kleidung, obwohl sie diese gar nicht bezahlen können. Beim Zustellen an Personen mit fiktiven Namen versuchen die Betrüger dann, die entsprechenden Pakete abzufangen. H. war entsprechend bereits vom Amtsgericht Frankfurt verurteilt worden. »Dann hat man offenbar bessere Verdienstmöglichkeiten erkannt«, sagte Schaller. Der Kleinanzeigenbetrug sei mit weniger Aufwand verbunden gewesen, habe jedoch mehr Ertrag gebracht.

In seinem Plädoyer hatte Staatsanwalt Sebastian Sommer unterstrichen, wie wichtig die Verständigung in dem Verfahren war. Diese sei im Interesse aller Beteiligten gewesen und darum habe die Anklagebehörde auch »umfangreiche Zugeständnisse« gemacht. Den Tätern seien sowohl die Opfer als auch die Inhaber der Kleinanzeigenkonten, Finanzagenten und Ausweislieferanten »völlig gleichgültig« gewesen. Er hoffe, dass sie zumindest durch die Aussagen der Zeugen eine Ahnung bekommen hätten, wie sehr diese durch den Betrug geschädigt worden seien. Es habe die Möglichkeit bestanden, sich bei diesen seitens der Angeklagten zu entschuldigen. Er nannte es »bedauerlich«, dass dies nicht geschah. Dies rügte auch Schaller in seinem Urteil. Es hätte sicher den Zeugen gut getan, von den Angeklagten etwas in der Richtung zu hören.

Sommer stellte klar, dass die drei Angeklagten nicht alleine verantwortlich sind für die 1800 Betrugsfälle mit einem Schaden von rund 900.000 Euro. Vielmehr hätten auch Personen aus deren Umfeld mitgewirkt. Der Staatsanwalt hielt die Aussagen der drei Angeklagten für glaubwürdig, dass sie persönlich jeweils nur fünfstellige Summen erhalten hätten. Ihnen seien rund 1000 Taten konkret nachzuweisen.

Widersprüchlich waren seine Ausführungen was mögliche Clankriminalität angehe. Dafür gebe es keinerlei Anhaltspunkte, andererseits seien die Strukturen hinter der Betrugsmasche »relativ wenig bekannt«. Die Taten seien den Verhältnissen in Frankfurt zuzuordnen, folgerte der Staatsanwalt. Wobei er die Aussage eines Angeklagten bei dessen Festnahme zitierte: »Bei uns zuhause macht das jeder auf der Straße.« Dahinter steckte laut Sommer der Gruppenzwang und der Hang etwa zu teurer Markenkleidung. Er äußerte Zweifel an der Aussage von Z., wonach es einen einzigen Drahtzieher hinter den Betrugsfällen gibt, der in Saudi-Arabien lebt.

El F. verlas mit stockender Stimme zum Abschluss des Verfahrens eine Erklärung. Darin entschuldigte er sich bei den Opfern. Ihm sei erst durch die Zeugen klar geworden, welchen Schaden er angerichtet hat durch die Betrügereien. Er habe in der Untersuchungshaft viel Zeit zum Nachdenken gehabt und sich Sorgen gemacht, um seine Mutter. Dann brach er tränenübermannt ab. »Ich habe meine Familie sehr enttäuscht und kaputt gemacht«, ergänzte er später.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ralph Bauer