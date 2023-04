Frankfurter Caricatura-Museum zeigt Haderer-Schau

Er zeigt sei­ne Wer­ke wie­der in Frank­furt, die­ser »Ca­ra­vag­gio der ko­mi­schen Kunst«, wie ihn Achim Frenz, Lei­ter der Ca­ri­ca­tu­ra-Mu­se­ums be­zeich­net hat. Und ge­nau hier, im Frank­fur­ter Mu­se­um für ko­mi­sche Kunst, wer­den nun gut 200 Bil­der von Ger­hard Ha­de­rer aus­ge­s­tellt, al­len voran ei­ni­ge sei­ner opu­len­ten, fo­to­rea­lis­ti­schen Groß­ge­mäl­de. Da­mit er­füllt der Ös­t­er­rei­cher, der sich 25 Jah­re lang in der Zeit­schrift »Stern« un­ter an­de­rem an der deut­schen Kanz­le­rin ab­ge­ar­bei­tet hat, ein Ver­sp­re­chen.