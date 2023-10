Ausstellung "Floralia: Merian - Schultz- Crespo" im Frankfurter Senckenberg-Museum

Über drei Künstlerinnen und ihre Liebe zur Natur

Frankfurt 26.10.2023 - 16:42 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In der Sonderausstellung "Floralia" im Senckberg-Musem werden Bilder de Frankfurterin Elisabeth Schulz gezeigt, hier: "Papaver rhoeas". Foto: Senckenberg "Rainflowers" von Ulrike Crespo sind noch bis 3. Dezember Teil der Ausstellung "Floralia" im Senckenberg-Naturmuseum. Foto: Senckenberg Die Ausstellung im Senckenberg-Museum Frankfurt zeigt Werke von Maria Sibylla Merian, hier: "Goldgelbe Lilien". Foto: Senckenberg-Museum Frankfurt

Hinter den Namen stehen drei außergewöhnliche Frankfurterinnen, die ihre Leidenschaft eint. Maria Sibylla Merian lebte von 1647 bis 1717 und verbrachte zumindest einen Teil der Zeit in der Mainmetropole, Elisabeth Schultz kam 1817 zur Welt und starb 1898, Ulrike Crespo wurde 1950 geboren und starb vor vier Jahren. Pflanzen genau beobachten und auf spezielle Art und Weise dokumentieren - im Senckenberg-Museum wird ein Ausschnitt des jeweiligen Schaffens Besuchern zugänglich gemacht. Eines der verbindenden Elemente: Alle drei Frauen haben ihre besonderen botanischen Kenntnisse publiziert. Nicht nur als Kunstwerke, sondern auch in Büchern oder Kompendien.

Schultz und Crespo teilen sich nun den großen Raum der Sonderausstellungsfläche im Museum, die empfindlichen Merian-Originale werden im kleinen, dunkleren Nebenraum ausgestellt, ihre Bücher sogar mit wechselnden Aufschlagseiten, um möglichen Licht-Schäden vorzubeugen, wie Kuratorin Ellen Wagner erläutert. Schöner Nebeneffekt: Auf diese Weise können Wiederholer unter den Besuchern immer wieder neue Einblicke gewinnen.

Drei Frauen zwischen Kunst und Erforschung der Pflanzen, drei unterschiedliche Lebensgeschichten, geeint durch das Interesse an der Natur. Die Bilder-Reise dieser Ausstellung beginnt mit den Werken aus der jüngeren Zeit, mit »Rainflowers« von Ulrike Crespo. Sie lebte und arbeitete in Frankfurt, aber auch in Wien und dem irischen West Cork. Ihre experimentelle Technik: Pflanzen werden mit dem Farbkopierer gescannt, die Bilder auf Papier ausgedruckt und dem Wetter ausgesetzt. Weil diese Werke vornehmlich in Irland entstanden sind, spielt nun Regen eine entscheidende, durchaus kreative Rolle. Die Nässe verändert das pflanzliche Erscheinungsbild, löst Farben auf oder lässt sie ineinanderfließen. Abstrakt wirken die nunmehr erneut eingescannten Motive, eröffnen Raum für Fantasie, für Interpretation. Und doch: Der genaue Blick offenbart meist die Ursprungspflanze.

Daran angrenzend folgen Einblicke in die Frankfurter Flora, detailgenau eingefangen von Elisabeth Schultz. Auf bräunlichem Untergrund - bewusst gewählt, wie Kuratorin Wagner erklärt, um beispielsweise weiße Blüten nicht mit dem Hintergrund verschwimmen zu lassen - bietet die Schau den Besuchern eine Auswahl von botanisch genauer Kunst. Und doch immer als Kunst zu erkennen, denn die Bilder dokumentieren das Können der Frankfurterin, die über 40 Jahre lang eine Sammlung von 1200 Gouachen und damit einen »Atlas der wildwachsenden Pflanzen aus der Umgebung von Frankfurt am Main« schuf, so Wagner.

Ausgewählt wurden nun rund 40 Blätter aus dem Kunstschatz, den Schultz einst der Senckenberg Gesellschaft vermacht hatte. Erstmals, sagt die Kuratorin, sind diese nun in dieser Schau zu sehen. Zwar habe die Künstlerin, aus wissenschaftlicher Sicht bedauerlich, weder den genauen Fundort der Pflanzen noch das Funddatum vermerkt, dennoch liefern ihre Bilder wertvolle Einblicke in die damalige Frankfurter Flora. Und für Betrachter sind die naturgetreuen Zeichnungen ein überaus ansprechender Kunstgenuss.

Klein aber fein: Abgetrennt durch einen Vorhang werden im fensterlosen Nebenraum Ausschnitte aus dem Schaffen der Frankfurterin Maria Sibylla Merian gezeigt, einer Frau, die damals, im 17. Jahrhundert, bereits zu ihren Kindertagen ein großes Interesse an der heimischen Flora und Fauna hatte. Als junges Mädchen erforschte sie Insekten, beschäftigte sich beispielsweise mit der Seidenraupe. Als erwachsene Frau reiste sie sogar ins südamerikanische Surinam, zu jener Zeit Kolonie der Niederlande, und dokumentierte ihre Naturbeobachtungen.

In Frankfurt sind nun verschiedene Motive zu sehen, beispielsweise hat die Künstlerin auch einzelne Tiere auf ihren Futterpflanzen für die Nachwelt festgehalten, sowie in einer Glasvitrine Originale ihrer Raupenbücher. Mehrmals wurde ihr berühmtes Werk »Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung« von Merian selbst überarbeitet. Hierin veranschaulicht die Frankfurterin den Zyklus eines Insekts - erst Ei, dann Raupe und Puppe bis zum Falter - in Kombination mit den jeweiligen Pflanzen, die als Nahrung dienen.

Merian gelte als Wegbereiterin, führt Kuratorin Wagner aus, ihre Bilder zeigen einen hohen künstlerischen Anspruch, gleichzeitig aber auch ihre jeweiligen tierischen und pflanzlichen Forschungsobjekte in einer großartigen Genauigkeit. Die Werke spiegeln zudem den damaligen Stand der Wissenschaft wider. Ihre Arbeit als »zeichnende Naturkundlerin beziehungsweise als naturkundlich forschende Künstlerin«, so Wagner, sei für jene Epoche etwas Besonderes, Einmaliges gewesen. Was in dieser Ausstellung nun sichtbar gemacht wird.

Informationen im Internet unter senckenberg.de

Martina Jordan