Exklusive Einblicke: Seltene Instrumente aus der Studiensammlung der Uni Würzburg

Würzburg, Residenz: Der Kustos der Studiensammlung Musikinstrumente & Medien der Universität Würzburg, Dr. Oliver Wiener, zeigt uns seltene/kuriose/historische Instrumente.

In mehreren Räumen stehen sie dicht gedrängt nebeneinander oder hängen in übervollen Schränken. Viele von ihnen sind noch mit Luftpolsterfolie umwickelt.

Historische Musikwissenschaft

Ein Mann wacht über diese Sammlung: Oliver Wiener. Er ist Kustos hier. Eigentlich unterrichtet er historische Musikwissenschaft an der Universität. Doch er kümmert sich auch 10 bis 15 Stunden in der Woche um die besonderen Instrumente.

Zu seinen Aufgaben gehört es, neue Stücke zu fotografieren und zu inventarisieren, was er teils zusammen mit Studenten macht. Im Netz finden sich so gut wie alle Instrumente der Sammlung mit Bildern und einer ausführlichen Beschreibung.

Die Teile der Sammlung wurden zum größten Teil gestiftet von Personen aus ganz Deutschland. So wollte zum Beispiel ein schwerkranker, 80-jähriger Mann seine Instrumente gut untergebracht wissen, damit sie der Nachwelt erhalten bleiben. Allein im vergangenen Jahr kamen sagenhafte 600 neue Instrumente dazu. Die Sammlung selbst gibt es seit 2010. Damals umfasste der Grundstock gerade mal 80 Instrumente.

Für unser Medienhaus gibt Wiener exklusive Einblicke in die Sammlung und stellt mehrere kuriose Stücke der Sammlung vor.

Hammerflügel

Genau lässt sich nicht mehr sagen, wann dieser Hammerflügel gebaut wurde. Entweder in Nürnberg im Jahr 1798 oder im Erlangen der 1780er Jahre. Sicher ist jedoch, dass er von Johann David Schiedmayer (1753-1805) gefertigt wurde, einem der bekanntesten Klavierbauer seiner Zeit. Man rühmte damals gleich mehrere Eigenschaften des Flügels: Sein Mechanismus sei für den leisesten Fingerdruck empfänglich gewesen. Und es konnte einen Ton erzeugen, der im Sopran der reinsten Flöte und im Bass dem Fagott glich. »Es gehörte zu den besten Klaviertypen, die man damals haben konnte«, erläutert Kustos Wiener. Die Instrumente seien so teuer gewesen, dass ein einziges von ihnen so viel kostete, wie ein Beamter im Durchschnitt pro Jahr verdiente.

Flügel von Johann David Schiedmayer (1753-1805).

Nonnentrompete

Oliver Wiener zeigt ein Trumscheit, auch Tromba marina oder Nonnentrompete genannt. Dieses Instrument ist wohl das älteste der Würzburger Sammlung, es wurde um 1700 herum in Süddeutschland angefertigt. Es hat lediglich eine Saite, die mit einem Bogen gestrichen wird. Diese Saite wird über einen asymmetrisch geschnittenen schuhförmigen Steg geführt. Frühe Formen des Trumscheits stammen aus dem 12. Jahrhundert. Die Bezeichnung Nonnentrompete kommt laut Webseite der Uni Würzburg daher, dass im deutschsprachigen Gebiet das Trumscheit oft von Nonnen eingesetzt wurde. Ihnen war es aus Gründen des Anstands verboten, Blasinstrumente zu spielen. Das Trumscheit klingt ein bisschen wie eine Trompete. Ein solches Instrument kommt übrigens auch in E.T.A. Hoffmanns Roman »Lebensansichten des Katers Murr« Anfang des 19. Jahrhunderts vor.

Die Nonnentrompete.

Taus

Dieses Instrument ist fast 120 Zentimeter lang. Es handelt sich um eine gestrichene Langhalslaute, die mit Pfauenfedern geschmückt ist. Sie wurde in Nordindien hergestellt. Auch der Korpus endet in einem aus Holz gefertigten Pfauenkopf. Auf Farsi heißt das Instrument »Taus«, was so viel wie »Pfau« bedeutet. Das Stück hat einen mythologischen Bezug: Der Pfau ist das Reittier der Sarasvati, der indischen Göttin der Musik und der Weisheit.

Taus.

Thailändisches Xylofon

Wirklich gespielt wurde auf diesem Ranat Ek aus Thailand wohl nie, vermutet Oliver Wiener. Es wurde im 20. Jahrhundert gebaut und diente vor allem Dekorations-Zwecken. »Ranat Ek« bedeutet so viel wie »auch Xylofon«, weiß der Kustos. Verziert ist das Instrument mit dem Kopf und dem Schwanz eines dreiköpfigen Drachen. Dieser steht für Wassersymbolik, denn Drachen galten als die Hüter von Quellen.

Ein Thailändisches Xylofon.

Eselunterkiefer

Auch auf natürlich vorkommenden Materialien kann Musik erzeugt werden. So etwa auf diesem Eselsunterkiefer aus Südamerika, der vermutlich in Peru oder Bolivien genutzt wurde. Das Stück stammt aus dem 20. Jahrhundert. Um Musik zu machen, wird ein Stück Knochen über die Zähne geführt. Dieser »Knochenschaber« hat im Spanischen einen eigenen Begriff: »raspador de hueso«. Man kann auf dem Unterkiefer aber nicht nur ratschen, sondern auch rhythmisch gegen den Knochen schlagen.

Eselsunterkiefer macht Musik.

Shamisen

Das Shamisen gehört zu den traditionellen Musikinstrumenten Japans. Es ist eine dreisaitige Langhalslaute mit einem kleinen, fast quadratischen Körper. Geschlagen wird das Instrument mit einem großen Plektrum, zum Beispiel aus Elfenbein. Es wurde wohl von eleganten städtischen Unterhaltungskünstlerinnen wie der Geisha gespielt, aber auch von professionellen Musikern im Theater. Daneben war es in der Volksmusik weit verbreitet. Teilweise war das Shamisen mit Katzenhaut oder Hundehaut bezogen. Der standardisierte Resonanzkörper wird meist aus Maulbeerbaum oder Quitte gefertigt.

Ein Shamisen.

Julie Hofmann