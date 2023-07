Eichenbühl vs. Prag: Musiker machen interessante Beobachtungen

Eichenbühl 14.07.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Die Alte Mainbrücke in Würzburg? Daran mussten die Aktiven des Eichenbühler Musikvereins Eichenkranz denken, als sie die Karlsbrücke in Prag bei einem gemeinsamen Ausflug zum ersten Mal sahen.

Tatsächlich war an diesem Pfingstmontag keine Menschenseele rund um die Eichenbühler Raiffeisenbank zu sehen. Das Rollen der Koffer durchbrach die nunmehr ungewohnte Stille. Am Parkplatz am Rathaus hörten die Vereinsmitglieder nur das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Baches, der Erf.

Wie anders war es in Prag! In den engen Gassen rund um den Altstädter Ring (mit seiner berühmten astronomischen Uhr) und hinunter zur Karlsbrücke hatte jeden Tag eine Stimmung geherrscht, die die Eichenbühler Musiker sonst nur von der Miltenberger Michaelismesse kannten. Menschenmassen drängten sich besonders in den Abendstunden durch die Sträßchen, überall war Lärm und an jeder Ecke blinkte Leuchtreklame.

Und erst die unzähligen Junggesellenabschiede! Alle paar Minuten kamen vor allem Männer vorbei, die in verschiedenen Abstufungen der Geschmacklosigkeit ihre letzten Stunden als Ungebundene feierten. Mal waren alle – oder nur der Bräutigam in spe – in Frauenkleider gehüllt. Gerne auch in glitzernde Brautkleider, inklusive Krönchen. Aber immer noch besser so als nur mit einem Slip bekleidet, oder gar in einem Penis-Kostüm. Ja, all das gab es in Prag zu sehen, ob die Eichenbühler Musikanten wollten, oder nicht.

Nicht so zahlreich – und peinlich

Ähnliches kennen die Eichenbühler nicht aus ihrem Heimatlandkreis, sondern höchstens von Würzburg. Dort sieht man ja hin und wieder Männer oder Frauen mit Bauchläden und einheitlichen T-Shirts. Aber bei weitem nicht so zahlreich – und peinlich!

In der Tat mussten die Eichenbühler sofort an Würzburg denken, als sie die Prager Karlsbrücke sahen. »Das ist doch die Alte Mainbrücke!«, sagte der ein oder andere beim Anblick des Bauwerks, das – wie in Würzburg – mit zahlreichen Statuen geschmückt ist. Beide Brücken haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: die vielen Menschen, die sich darauf drängen. Doch während die Gäste in der unterfränkischen Residenzstadt auf der Brücke vor allem kühlen Weißwein genießen, tummeln sich in Prag Straßenmusiker und Karikaturisten auf dem Bindeglied zwischen der Altstadt und dem Viertel der Kleinseite.

Trotzdem wurden Heimatgefühle in den Musikerherzen wach. Zum einen, weil in Prag die Burgstadt des Hradschin über der Szenerie thront. Das ähnelt doch in gewissem Maße der Würzburger Marienfeste. Schmunzeln mussten die Vereinsmitglieder aus dem Kreis Miltenberg dann aber vor allem, als ein Tretboot auf der Moldau unter ihnen vorbeifuhr. Denn was lief da lautstark aus den Musikboxen? Die Polka »Auf der Vogelwiese«, die der Verein oft und gerne spielt. »Auf die Vogelwiese ging der Franz, weil er gern einen hebt. Und bei Blasmusik und Tanz hat er so viel erlebt«, dudelte es da hoch zur Brücke. Letzteren Satz können die Eichenbühler nur unterstreichen: Auch sie erlebten in der goldenen Stadt Prag so einiges.

Julie Hofmann