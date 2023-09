Die Angst verschwindet nie ganz: Was Pflegekind Angelina im Kreis Miltenberg erlebt hat

Endlich die richtige Familie gefunden

Klingenberg a.Main 08.09.2023 - 10:00 Uhr 7 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Pflegefamilien nehmen Kinder auf Zeit oder auf Dauer auf, wenn die leiblichen Eltern die Versorgung nicht sicherstellen können.

Pflegeeltern im Kreis Miltenberg gesucht: Kinder, Eltern und das Jugendamt im Gespräch

Ein Wendepunkt in Angelinas Leben. Zwar lebten sie und ihr Bruder fortan getrennt, doch hatten beide zum ersten Mal in ihrem Leben Eltern, die sich um sie kümmerten.

An das Treffen mit den Pflegeeltern erinnert Angelina sich gut. Ein Mann vom Jugendamt fuhr mit ihr nach Klingenberg, wo ihre neue Familie zu Hause war. »Ich habe sie zur Weißglut getrieben«, erzählt die 27-Jährige und lacht. Einziehen durfte sie trotzdem. Doch rechnete sie täglich damit, wieder weggeschickt zu werden. »Um ehrlich zu sein, hatte ich diesen Gedanken, bis ich 18 war.« Angelina beschreibt sich selbst als schwieriges Kind. »Ich bin schnell ausgerastet, habe wild um mich geschlagen, Sachen zerstört.« Es sei schwer für sie gewesen, Nähe zuzulassen. »Niemand durfte an mich ran.«

Systemsprenger

Einen »Systemsprenger« nennt ihr Pflegevater das Mädchen, das vor fast 20 Jahren bei ihm und seiner Frau einzog. Ein Kind, das keinerlei Grenzen kannte. Dass das Paar, das namentlich nicht genannt werden möchte, nur Angelina, nicht aber ihren Bruder aufnahm, lag daran, dass die beiden »nicht gemeinsam zu erziehen waren«. Sie seien gegen alles und jeden gewesen. »Die Kinder waren total entwurzelt.« Doch irgendwann begann das schwierige Mädchen, Vertrauen zu ihrer neuen Familie aufzubauen, die Pflegeeltern »Mama« und »Papa« zu nennen.

Die beiden sind mittlerweile Ende 60, haben einen Enkel und vier erwachsene Kinder – Angelina mitgezählt. Denn sie blieb bei ihnen bis sie 21 war und hat seither immer den Kontakt gehalten. »Meine Pflegefamilie sind für mich meine Eltern«, sagt sie. »Und das wird sich niemals ändern.«

Angelina war das erste Pflegekind, das das Klingenberger Ehepaar bei sich aufnahm. Und das einzige, das noch heute zur Familie zählt. Wie viele Kinder in all den Jahren bei ihnen ein- und wieder auszogen, können sie nicht mehr sagen. Einige seien es gewesen, meist Jugendliche. Manche blieben ein paar Tage, manche mehrere Wochen, zwei Mädchen blieben, bis sie erwachsen waren.

Warum hat sich das Ehepaar vor 20 Jahren dafür entschieden, Pflegekinder aufzunehmen? Langeweile war es sicher nicht. Zwei der eigenen Kinder lebten noch zu Hause, der Vater arbeitete als Förderschullehrer, war ehrenamtlich sehr aktiv. Seine Frau hatte damals einen Artikel im Main-Echo gelesen, in dem stand, dass im Kreis Miltenberg Pflegeeltern gesucht würden.

Erst Langzeit- dann Kurzzeitpflege

»Ich konnte mir das gleich vorstellen«, erzählt sie. Nachdem Mann und Kinder ihr Vorhaben abgesegnet hatten, meldete sie sich beim Jugendamt, begann die notwendigen Fortbildungen – damals für die Langzeitpflege. 2004 kam Angelina in die Familie, rund zehn Jahre später stellte sich das Ehepaar auch für die Kurzzeitpflege von Jugendlichen zur Verfügung.

Seither kann jederzeit das Telefon klingeln. Das Jugendamt ruft an, sobald ein Kind in Obhut genommen wird und kurze Zeit später bezieht es auch schon das Zimmer im Klingenberger Übergangs-Zuhause.

Können die Eltern aufgrund ihrer Lebensumstände nicht richtig für ihre Kinder sorgen, versucht das Jugendamt, diese in Pflegefamilien unterzubringen. Das kann laut Susanne Seidel, Pressesprecherin des Landratsamts Miltenberg, notwendig sein, wenn sich die Eltern in Krisensituationen befinden.

Für solche Fälle stehen Bereitschaftspflegefamilien zur Verfügung, die sofort eines oder mehrere Kinder aufnehmen können. Die Dauer könne von einem Tag bis zu mehreren Wochen variieren. »Sie sollte in der Regel nicht länger als 60 Tage dauern.« In dieser Zeit sei es Aufgabe des Jugendamts, gemeinsam mit den leiblichen Eltern zu klären, »wie die weiteren Perspektiven des Kindes aussehen und durch welche Hilfsangebote die Familie dabei unterstützt werden kann.«

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz verpflichtet das Jugendamt auszuloten, ob eine Rückführung in die Herkunftsfamilie möglich ist. Voraussetzung ist, dass die Eltern gewillt und in der Lage sind, ihr Kind selbst zu erziehen. Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor oder ist die Bindung zwischen Eltern und Kind überwiegend negativ besetzt, muss das Jugendamt eine Perspektive außerhalb der Herkunftsfamilie entwickeln. Benötigt ein Kind für längere Zeit ein zweites Zuhause, wird es im Rahmen der Vollzeitpflege vermittelt.

Herzzerreißender Abschied

Nur einmal nahm das Klingenberger Ehepaar ein Kleinkind auf. »Ein Notfall«, erzählen sie, gehen aber nicht auf Details ein. Die Zweijährige stellte sich jeden Tag mit Mütze und Schal ans Fenster und wartete auf ihre Eltern, die nicht kamen. »Für die Kinder ist das grausam«, sagt die Pflegemutter. »Da kannst du es ihnen so schön machen, wie du willst: Sie sind trotzdem fremd.« Der Abschied von der Zweijährigen sei herzzerreißend gewesen. Deshalb möchte das Paar keine kleinen Kinder bei sich aufnehmen. »Die Großen gehen bald ihren eigenen Weg«, sagt der Pflegevater. »Das ist leichter.«

Angelina war drei Jahre alt, als das Jugendamt sie aus ihrer Familie holte. Sie erinnert sich genau daran. Und an die Zeit davor. Daran, dass sie den kleinen Bruder trösten und füttern musste, »weil meine Eltern das nicht hinbekommen haben«. Sie kaute ihm Nahrung vor, weil er noch keine Zähne hatte. »Wir haben unser Verhalten von den Hunden abgeschaut«, erzählt die 27-Jährige. »Wenn wir uns bedroht fühlten, haben wir geknurrt.«

Endlich wieder Kind sein

Mehrere Pflegefamilien versuchten, das Geschwisterpaar aufzunehmen, doch war es fast unmöglich, Bruder und Schwester zusammen zu erziehen. Die beiden hatten eine Sprache entwickelt, die nur sie verstanden. Hatten eine Vergangenheit, die sie zusammenschweißte. Deshalb beschloss das Jugendamt, sie zu trennen. Unter der Bedingung, dass die Geschwister sich regelmäßig sehen dürfen. Angelina versteht die Entscheidung. Es sei für ihren Bruder, aber auch für sie wichtig gewesen, in unterschiedlichen Familien aufzuwachsen. »Damit ich nicht mehr die Mutterrolle für ihn übernehmen musste. Und auch Kind sein durfte.«

Welche Voraussetzungen Pflegeeltern mit sich bringen müssen, ist laut Seidel »schwierig zu objektivieren«. Unter anderem müssten die »räumlichen, finanziellen und persönlichen Verhältnisse« geprüft werden. Ist ausreichend Wohnraum für ein zusätzliches Pflegekind vorhanden?

Wie sieht die gesundheitliche und finanzielle Situation der Bewerber aus? Gibt es eigene Kinder und ist es mit deren Bedürfnissen vereinbar? Warum möchte die angehende Pflegefamilie ein fremdes Kind betreuen? Wie sieht es mit der Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit aus, wie mit der Toleranz gegenüber anderen sozialen Schichten, Nationalitäten und Religionen?

Erziehungserfahrung und -verhalten, pädagogisches Geschick und Einfühlungsvermögen spielten ebenso eine große Rolle. Polizeiliche Führungszeugnisse müssten vorgelegt, Vorbereitungsseminare und Fortbildungsveranstaltungen besucht werden.

Nie glücklich

Für Angelina dauerte der Weg zu ihrer neuen Familie fünf Jahre. Mit ihrem Bruder lebte sie bei verschiedenen Pflegeeltern. Mal länger, mal kürzer. Nie glücklich. »Man fühlt sich wie ein Hund«, sagt sie. »Wenn es nicht mehr passt, wird man eben wieder abgegeben.« Auch bei ihrer Klingenberger Familie habe sie jeden Tag darauf gewartet, dass das Jugendamt wieder vor der Tür steht. »Ich wollte meine Kartons gar nicht auspacken.« Diese Angst, weggeschickt zu werden, sei nie ganz verschwunden. »Vertrauen ist heute noch ein schwieriges Thema.« Das habe sich durch all ihre Beziehungen gezogen. »Man muss immer wieder von vorne anfangen. Vertrauen lernen.«

Können die Eltern nicht richtig für ihre Kinder sorgen, versucht das Jugendamt, diese in Pflegefamilien unterzubringen.

Trotz allem ist Angelina heute glücklich. Weil ihre Pflegeeltern immer hinter ihr standen, sie trotz großer Schwierigkeiten nie aufgaben. Ohne ihre Familie wäre ihr Leben anders verlaufen, ist Angelina sicher. »Ich hätte wahrscheinlich keinen Abschluss, keine Ausbildung.« Was aus ihr geworden wäre, möchte sich die 27-Jährige nicht ausmalen.

Mit 16 erfuhr Angelina, wer ihre leiblichen Eltern waren. Und dass sie und ihr Bruder sieben ältere Geschwister hatten, die das Jugendamt ebenfalls aus der Familie geholt hatte. Angelina lernte ihre Mutter und zwei Geschwister kennen, brach den Kontakt aber wieder ab. »Ich wollte wissen, wo ich herkomme«, sagt sie. Doch habe sie schnell gemerkt, dass ihr das Zusammensein nicht guttut. »Ich wollte eine Mutter. Aber nicht sie. Ich vermisse sie nicht.« Nur mit ihrem jüngeren Bruder hat Angelina nach wie vor Kontakt.

Sie kann sich gut vorstellen, eigene Kinder zu haben. Obwohl immer die Angst mitschwingt, irgendwann so zu werden wie die leibliche Mutter. »Ich will meinen Kindern so etwas nie antun.« Sie habe auch mit dem Gedanken gespielt, sich als Pflegemutter zu bewerben. »Ich weiß, das ist eine große Herausforderung.« Doch glaubt sie, dass ihre Erfahrung dabei helfen könnte, sich in ein Pflegekind hineinzuversetzen. Zu verstehen, was es braucht und was es durchgemacht hat. Weil sie es selbst erlebt hat.

Nicole Hein

Pflegefamilien gesucht

Die Stadt Aschaffenburg zahlt aktuell an 44 Pflegefamilien Leistungen aus, hinzu kommen weitere acht Pflegefamilien aus den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg sowie sieben überörtliche (zum Beispiel in Hessen). 68 Kinder leben derzeit in Bereitschafts- oder Vollzeitpflege. Weitere Familien werden immer gesucht. Am Mittwoch, 11. Oktober, findet um 19 Uhr eine Infoveranstaltung zum Thema Pflegefamilien in der Volkshochschule Aschaffenburg statt.

Telefon: 06021 3301620, E-Mail: pflegekinderdienst@aschaffenburg.de

Das Landratsamt Aschaffenburg betreut aktuell 96 Kinder und Jugendliche in 84 Pflegefamilien. Auch hier werden weiterhin Familien gesucht. Das Landratsamt bewirbt die Thematik regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen und es werden Info-Veranstaltungen für Interessierte angeboten. Weitere Informationengibt es hier.



Telefon: 06021 394553, E-Mail:jugendhilfe.fb22@lra-ab.bayern.de

Im Landkreis Miltenberg leben derzeit 59 Pflegekinder und Jugendliche in 51 Pflegefamilien. Der Pflegekinderdienst sucht laufend neue Pflegeeltern, um möglichst optimale Betreuungsbedingungen für den individuellen Bedarf der jungen Menschen bereitzustellen.



Telefon: 06022 6200686, E-Mail: pflegekinderdienst@lra-mil.de

Im Main-Tauber-Kreis werden derzeit 76 Kinder und Jugendliche in 71 Pflegefamilien betreut. Sowohl Vollzeit- als auch Bereitschaftspflegefamilien werden immer gesucht. Die derzeit zur Verfügung stehenden Bereitschaftspflegefamilien sind laut Jugendamt mehr oder weniger durchgehend belegt. Interessenten können sich an Christian Küffner vom Pflegekinderdienst wenden



Telefon: 09341 825461, E-Mail: christian.kueffner@main-tauber-kreis.de

Im Landkreis Main-Spessart gibt es derzeit 73 Pflegefamilien (davon 67 belegt) für 90 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Bei Interesse an der Aufnahme eines Pflegekindes stehen die Fachkräfte des Pflegekinderdienstes für Fragen zur Verfügung.

Bettina Reuß, Telefon: 09353 7931506, E-Mail: Bettina.Reuss@Lramsp.de

Andrea Sendelbach, Telefon:09353 7931530, E-Mail: Andrea.Sendelbach@Lramsp.de

Glossar: Begriffe rund um Pflegefamilien Herkunftsfamilie: Die leibliche Familie des Kindes. Pflegekindern steht die Möglichkeit offen, den Kontakt zu ihren leiblichen Eltern aufrechtzuerhalten. Pflegefamilie: Die Familie, in die das Jugendamt ein Kind für eine bestimmte Zeit gibt. In unserem gesamten Verbreitungsgebiet werden Pflegeeltern gesucht, die in der Lage sind, ein oder mehrere Kinder auf Zeit oder auf Dauer bei sich aufzunehmen. Wer Interesse hat, kann weitere Informationen beim zuständigen Jugendamt anfordern. Bereitschaftspflege: Die sofortige Unterbringung von Kindern, die aufgrund einer akuten familiären Notsituation aus ihrer Herkunftsfamilie herausgenommen werden müssen. Während der Bereitschaftspflege wird die Perspektive geklärt, also ob das Kind zurück in seine Herkunftsfamilie geht, in eine dauerhafte Pflegefamilie oder in ein Heim kommt. Vollzeitpflege: Eine langfristige, oft auf Dauer angelegte Aufnahme von Kindern, deren leibliche Eltern die Versorgung der Kinder langfristig nicht mehr sicherstellen können. Manchmal bleiben die Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit in der Pflegefamilie. Inobhutnahme: Kinder oder Jugendliche werden zu ihrem eigenen Schutz vorübergehend in einem Heim oder in einer Pflegefamilie untergebracht. Das Jugendamt kann und muss dies veranlassen, wenn das Wohl des Kindes in der Herkunftsfamilie gefährdet ist. Kindeswohlgefährdung: Eine Gefahr für das Kind, die gegenwärtig besteht oder unmittelbar bevorsteht. Dies umfasst Vernachlässigung, körperliche oder psychische Misshandlungen und sexuelle Gewalt. Veronika Schreck