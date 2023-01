Tassilo Schindler ist neuer Bürgermeister in Lützelbach

Die He­li­os Dr. Bul­le GmbH & Co. KG, die in Bes­ten­heid Iso­lier­kan­nen pro­du­ziert, hat zum Jah­re­s­an­fang den Markt­hei­den­fel­der Mit­be­wer­ber Mar­ku­tec über­nom­men. In ei­ner Pres­se­mit­tei­lung in­for­mier­te He­li­os, dass das 1990 in Markt­hei­den­feld ge­grün­de­te Un­ter­neh­men Iso­lier­kan­nen und -fla­schen vor­wie­gend für den Ex­port her­s­tellt. Al­le Pro­duk­te wür­den aus­sch­ließ­lich "Ma­de in Ger­ma­ny" ge­fer­tigt, heißt es da­zu.