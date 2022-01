Seit Freitag gilt im Main-Tauber-Kreis die Alarmstufe I

MAIN-TAUBER-KREIS Freitag, 28. 01. 2022 - 16:48 Uhr

Im Main-Tau­ber-Kreis wur­den von Don­ners­tag, 27., bis Frei­tag, 28. Ja­nuar, ins­ge­s­amt 698 neue Fäl­le ei­ner Co­ro­na­vi­rus-In­fek­ti­on be­stä­tigt.

Laut Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis verteilen sich die am Donnerstag bis Freitag neu festgestellten Fälle auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 17, Assamstadt: 10, Bad Mergentheim: 104, Boxberg: 62, Creglingen: 26, Freudenberg: 16, Großrinderfeld: 15, Grünsfeld: 21, Igersheim: 16, Königheim: 23, Külsheim: 15, Lauda-Königshofen: 105, Niederstetten: 15, Tauberbischofsheim: 97, Weikersheim: 16, Werbach: 18, Wertheim: 117 und Wittighausen: 5.

Bei 125 der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle im Main-Tauber-Kreis wurde die Omikron-Variante des Coronavirus durch nachträgliche Typisierung der Laborproben nachgewiesen, was 713 Omikron-Fälle zur Folge hat.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz des Landesgesundheitsamts für Baden-Württemberg lag bei 4,9, die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg bei 276.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat entschieden, zum Stufenplan laut der Corona-Verordnung zurückzukehren. Damit gilt seit Freitag, 28. Januar, wieder die Alarmstufe I. Die Ausgangsbeschränkungen für Nicht-Immunisierte, also weder Geimpfte noch Genesene im Main-Tauber-Kreis sind nun entfallen. In der Alarmstufe I gilt, dass Clubs und Diskotheken geschlossen bleiben, Messen untersagt sind, heißt es weiter.

Kinderimpfung in Schrozberg

Die mobilen Impfteams des Diakonie-Krankenhauses Schwäbisch Hall bieten am Mittwoch, 2. Februar, von 13 bis 18 Uhr Kinderimpfungen in der Stadthalle in Schrozberg im Landkreis Schwäbisch Hall an. Die Aktion richtet sich an Kinder von fünf bis elf Jahren und kann auch von Kindern und Jugendlichen aus dem Main-Tauber-Kreis wahrgenommen werden. Dieser grenzt direkt an die Stadt Schrozberg an.

Terminbuchung unter https://www.main-tauber-kreis.de/impfen. Aktuelle Inzidenzwerte für Freitag ab etwa 18 Uhr unter https://www.gesundheitsamt-bw.de.

Eva Maria Lüft