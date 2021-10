Warnstreik in Freudenberg: Rauch-Mitarbeiter fordern mehr Geld und bessere Altersteilzeit-Finanzierung

Kritik vor allem an Nutzung bester landwirtschaftlicher Böden für Energiegewinnung

Trotz der er­heb­li­chen Be­den­ken, die das Re­gie­rungs­prä­si­di­um Stutt­gart ge­gen die Pla­nun­gen zur Aus­wei­sung der Son­der­ge­bie­te Pho­to­vol­ta­ik (PV) auf der Ge­mar­kung Dör­les­berg auch in sei­ner jüngs­ten Stel­lung­nah­me vom 20. Sep­tem­ber vor­ge­bracht hat, hat der Bau­aus­schuss am Mon­tag die ge­plan­te Er­wei­te­rung der be­ste­hen­den PV-An­la­ge am Ernst­hof mehr­heit­lich dem Ge­mein­de­rat zum Be­schluss emp­foh­len.