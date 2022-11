Möbelhersteller Rauch in Freudenberg hat 87 Stellen abgebaut

Freudenberg Montag, 28. 11. 2022 - 14:35 Uhr

Der Freu­den­ber­ger Möb­el­her­s­tel­ler Rauch hat sei­ne Be­leg­schaft um 87 Stel­len in der Ver­wal­tung re­du­ziert. 51 Mit­ar­bei­tern ist nach Aus­sa­ge von Ge­schäfts­füh­rer Rai­ner Hri­bar be­triebs­be­dingt ge­kün­digt wor­den. "Der Rest konn­te durch frei­wil­li­ge Au­s­trit­te, Ren­ten­brü­cken und Ver­set­zun­gen ab­ge­fe­dert wer­den", er­läu­tert der 65-Jäh­ri­ge. Die Mit­ar­bei­ter in der Fer­ti­gung sind von den Ent­las­sun­gen nicht be­trof­fen. Sie wer­den al­ler­dings laut Hri­ba ab De­zem­ber in die Kurz­ar­beit ge­hen.

Die Firma hat für das Werk bereits im Oktober Kurzarbeit beantragt, begonnen wird damit aber erst ab kommendem Monat. Nach Angaben des Geschäftsführers sind davon 630 Personen in der Produktion betroffen. Sie arbeiten künftig einen Tag pro Woche weniger. Vorerst hat Rauch bis Oktober nächsten Jahres Kurzarbeit beantragt.

Dem Möbelhersteller macht derzeit ein massiver Nachfrage-Einbruch zu schaffen. Während der Corona-Pandemie profitierte das Unternehmen noch davon, dass viele Menschen zuhause bleiben mussten und sich in dieser Zeit neu eingerichtet haben. Doch dieser positive Sondereffekt hat sich auch durch die Inflation ins Gegenteil verkehrt. "Wie in der ganzen Möbelbranche leiden wir im Moment unter einem schwachen Auftragseingang. Das hat sich im Sommer schon abgezeichnet, darum haben wir personalmäßig früh reagiert", sagt Hribar.

Kurz vor den Betriebsferien im August schockierte die Information über die geplanten Kündigungen die Rauch-Belegschaft. Damals hieß es noch, dass spä­tes­tens bis En­de No­vem­ber 100 Stel­len ab­ge­baut wer­den sol­len.

Boris Dauber