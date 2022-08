Möbelhersteller Rauch baut in Freudenberg 100 Stellen ab

Freudenberg Freitag, 05. 08. 2022 - 11:01 Uhr

Kurz vor den Be­triebs­fe­ri­en hat die Be­leg­schaft der Rauch Möb­el­wer­ke in Freu­den­berg mit­ge­teilt be­kom­men, dass ihr Ar­beit­ge­ber rund 100 Stel­len am Stand­ort ab­bau­en will. Nach Aus­sa­ge von Ge­schäfts­füh­rer Rai­ner Hri­bar, der erst im Ju­ni als Sa­nie­rer zum Un­ter­neh­men kam, wird sich der Per­so­nal­ab­bau vor al­lem auf Ver­wal­tung, Ver­trieb und Tech­nik be­schrän­k­en. Dort wer­de gut ein Vier­tel von den ins­ge­s­amt 350 Stel­len ab­ge­baut, sag­te der 65-Jäh­ri­ge.

Im Werk selbst soll es laut dem Geschäftsführer trotz Auslastungsproblemen keine Kündigungen geben. "Wir gehen davon aus, dass der Nachfrage-Einbruch wieder zu Ende geht und sich der Markt stabilisiert. Wir denken, dass wir im Werk mit dem Abbau von Zeitarbeitskonten und Kurzarbeit im Herbst durchkommen", erläuterte der Geschäftsführer.

Den Rauch Möbelwerken macht derzeit ein massiver Nachfrage-Einbruch zu schaffen. Während der Corona-Pandemie profitierte der Freudenberger Möbelhersteller noch von einer "Sonderkonjunktur", weil viele Menschen zuhause bleiben mussten und sich neu eingerichtet haben. Im im Juni abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 verzeichnete Rauch nach Angaben Hribars dagegen einen Rückgang bei den Stückzahlen um 25 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Manager um einen weiteren Rückgang von 23 Prozent.

Weitere Informationen dazu lesen Sie in Kürze hier auf main-echo.de

Boris Dauber