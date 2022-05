Martin Spilger ist neuer Kreisbrandrat in Miltenberg

Miltenberg Sonntag, 15. 05. 2022 - 10:31 Uhr

Martin Spilger ist der neue oberste Feuerwehrmann im Kreis Miltenberg Die Kommandanten der Frewilligen Feuerwehren und der Werkfeuerwehren im Kreis wählten den 47-Jährigen am Sonntagmorgen in der Mozart-Grundschule in Elsenfeld.

57 von 67 Stimmen entfielen auf Spilger. Sein eigentlicher Gegenkandidat Klaus Babilon hatte am 10. Mai, kurz vor der Wahl, seine Bewerbung aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Landrat Jens Marco Scherf dankte Babilon für seine Bereitschaft zur Kandidatur und wünschte ihm vollständige Genesung. Mehr dazu in Kürze auf main-echo.de und in der Montagausgabe des Main-Echo. (ves)