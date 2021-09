Mainfähre bei Mondfeld am Wochenende nicht in Betrieb

Sozialdemokratin Anja Lotz, Bilanzbuchhalterin und ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht Stuttgart, will in den Bundestag. Lotz hat in den vergangenen Wochen reichlich Erfahrungen sammeln dürfen, wie es um das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in ihrem Bundestagswahlkreis bestellt ist.