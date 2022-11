Kurtz Ersa investiert zehn Millionen Euro in die Logistik

Kreuzwertheim Dienstag, 08. 11. 2022 - 15:07 Uhr

Erst vier Jah­re nach der of­fi­zi­el­len In­be­trieb­nah­me ih­res Lo­gis­tik­zen­trums im Kreuz­wert­hei­mer Orts­teil Wie­bel­bach er­wei­tert die Fir­ma Kurtz Er­sa be­reits ih­re La­ger­ka­pa­zi­tä­ten.

Wie Geschäftsführer Ralph Knecht am Dienstag beim Spatenstich für den Anbau an das bestehende Logistikzentrum sagte, investierte das Unternehmen zehn Millionen Euro, um zusätzlich eine Nutzfläche von 3300 Quadratmeter mit einem Raumvolumen von 64.000 Quadratmetern zu erhalten. Die Hälfte des Neubaus wird von der Erweiterung des Palettenhochregallagers eingenommen, so entstehen mehr als 4600 zusätzliche Lagerplätze. Die Fertigstellung des Anbaus ist bereits im kommenden Jahr geplant. Auf dem 18 Meter hohen Erweiterungsbau ist auch eine leistungsstarke Photovoltaikanlage geplant, zudem sollen vier Ladestationen für Pkw auf dem Gelände geschaffen werden, kündigte Knecht an.

Gunter Fritsch