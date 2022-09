In Wertheim dürfen Sportgelände jetzt wie Firmen heißen

Wertheim Dienstag, 13. 09. 2022 - 14:40 Uhr

Was in der Fuß­ball-Bun­des­li­ga in­zwi­schen üb­lich ist - Sta­di­en nach Spon­so­ren zu be­nen­nen -, das soll jetzt auch in Wert­heim mög­lich wer­den: Ve­r­ei­ne dür­fen jetzt die Na­mens­rech­te für Spon­so­ring nut­zen.

Was in der Fußball-Bundesliga inzwischen üblich ist - Stadien nach Sponsoren zu benennen -, das soll jetzt auch in Wertheim möglich werden: Der SV Nassig hat im April einen Antrag bei der Stadtverwaltung gestellt, dass Namensrecht für das Sportplatzgelände auf den Verein zu übertragen, um so mit der Vergabe des Namensrechts an Firmen, Sponsorengelder zu generieren. Der Finanzausschuss stimmte der Übertragung der Namensrechte an den jeweiligen Verein jetzt unter Auflagen zu. Der Gemeinderat muss auch noch sein Okay geben.

Bei dem Antrag handele es sich um einen Präzedenzfall in Wertheim, erläuterte Referatsleiter Helmut Wießner, weshalb man mit einer Entscheidung jetzt auch in den Ausschuss und den Gemeinderat komme. Bis jetzt orientiert sich die Bezeichnung der Sportplätze in Wertheim in der Regel an der Örtlichkeit in Verbindung mit dem jeweiligen Namen des Vereins, der dort vor allem seine Fußballspiele austrägt, heißt es in der Vorlage der Verwaltung zu dem Antrag des Sportvereins Nassig.

Gunter Fritsch