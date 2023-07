Ebay-Kleinanzeigen-Betrug: Geständnisse vor Landgericht Würzburg

Würzburg Freitag, 21. 07. 2023 - 09:47 Uhr

Die im Zuge eines Deals erwarteten Geständnisse haben die Angeklagten im Prozess um Betrug auf Ebay-Kleinanzeigen am Freitag vor dem Landgericht Würzburg abgelegt.

Sie gaben vor der großen Jugendkammer zu, durch Verkäufe von Produkten, die sie gar nicht besaßen, rund 900.000 Euro ergaunert zu haben. Der Angeklagte Z äußerte sich persönlich und gab an, von älteren Personen angeworben worden zu sein. Die Machenschaften seien für Jüngere "verlockend" gewesen. Die notwendigen Handys zur Kommunikation mit den Opfern seien ihm zur Verfügung gestellt worden. Darauf seien bereits die Bilder der Produkte gewesen sowie die von Ausweisen, um die eigene Seriösität vorzutäuschen. Er bedauere die Taten: "Ich gelobe, mich niemals wieder an solch betrügerischen Aktivitäten zu beteiligen." Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Michael Schaller bezifferte er die Summe, die er selbst bar bekommen habe für die Taten im "unteren fünfstelligen Bereich". In der Hochzeit sei er zwei Stunden am Tag beschäftigt gewesen, mit den Opfern zu kommunizieren.

Der Angeklagte H bestätigte diese Angaben über seinen Anwalt Norman Jacob jun., auch was die Größenordnung des eigenen Verdienstes dabei angeht: "Es ist verlockend gewesen, ganz klar.“ Die jungen Männer habe gelockt, dass sie viel Geld bekamen für wenig Geld. Sie würden in Frankfurt angeworben von Älteren in Shishabars. Entsprechend liefen dort auch noch zahlreiche Verfahren. Schaller nannte den Prozess in Würzburg nur die "Spitze des Eisberges".

Zu Beginn der Verhandlung war die bereits ausgehandelte Verständigung von allen Prozessbeteiligten angenommen worden. Demnach bekommt der Angeklagten Z., höchstens zwei Jahre Jugendstrafe auf Bewährung. .Bei H. und El F. wurde nach Erwachsenenstrafrecht eine maximale Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten beziehungsweise drei Jahren festgelegt. Zu den Bewährungsauflagen von Z. gehört neben der üblichen Meldepflicht, dass er sein Studium fortsetzt. Zudem muss er im Laufe der Bewährungszeit 150 Sozialstunden leisten.

Wie Schaller zum Ende der Verhandlung sagte, sind für Mittwoch, 26. Juli, die Plädoyers geplant und "im besten Fall" sogar das Urteil.

(rbb)