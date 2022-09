Überraschung in Freudenberg: Gleich drei Kandidaten wollen Bürgermeister werden

Freudenberg Mittwoch, 07. 09. 2022 - 08:48 Uhr

Über­ra­schung in Freu­den­berg: Gleich drei Kan­di­da­ten wol­len Bür­ger­meis­ter der Klein­stadt wer­den.

Freudenberg. Insgesamt drei Bewerber treten bei der Bürgermeisterwahl in Freudenberg an. Neben Amtsinhaber Roger Henning bewerben sich der Freudenberger Matthias Gallas sowie der ortsfremde Samuel Speitelsbach aus Ravenstein-Hüngheim. Am Montag endete die Bewerbungsfrist. Die Wahl findet am Sonntag, den 2. Oktober 2022 statt. Wir berichten dazu ausführlich im Laufe des Montag auf main-echo.de

Birger-Daniel Grein