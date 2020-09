Corona-Fall: Gemeinderatssitzung in Wertheim abgesagt

Wertheim Freitag, 25. 09. 2020 - 17:04 Uhr

Die Ge­mein­de­rats­sit­zung am Mon­ta­g­a­bend in Wert­heim ist ab­ge­sagt. Grund ist ein Co­ro­n­a­fall un­ter den Rä­ten.

Als Vorsichtsmaßnahme hat sich die Stadt zur Verschiebung der Sitzung entschieden. Für Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hingegen hat das Testergebnis einer Mitteilung der Stadt zufolge Entwarnung gebracht. Das Landratsamt vermeldet in seinem heutigen Tagesbericht für Wertheim zwei bestätigte Neuerkrankungen. Beide Fälle hängen zusammen mit einer Veranstaltung in der vergangenen Woche, in deren Folge sich auch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Quarantäne begeben haben. Für den OB und die städtischen Führungskräfte haben die Testergebnisse am heutigen Freitag bislang keinen positiven Corona-Nachweis ergeben. Der OB wird bis Mittwoch nächster Woche in Quarantäne bleiben. Die Gemeinderatssitzung wird nachgeholt. Der neue Termin wird rechtzeitig angekündigt. ls

Lena Schwaiger