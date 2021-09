Björn Höcke in Königshofen: 150 dafür, 500 dagegen

Kampagne im Land­kreis Main-Spess­art

In der kom­men­den Wo­che star­ten auch im Land­kreis Main-Spess­art die Auf­fri­schung­s­imp­fun­gen im Kampf ge­gen die Co­ro­na-Pan­de­mie. Das mo­bi­le Team des Baye­ri­schen Impf­zen­trums Land­kreis Main-Spess­art be­ginnt am Mon­tag da­mit im Heim Be­ne­fit in Fram­m­ers­bach, teilt die Pres­se­s­tel­le des Land­rat­sam­tes auf Nach­fra­ge un­se­rer Re­dak­ti­on mit. Ins­ge­s­amt ha­ben acht Al­ten- und Pf­le­ge­hei­me so­wie fast al­le Be­hin­der­ten­ein­rich­tun­gen In­ter­es­se an die­sem mo­bi­len Imp­f­an­ge­bot an­ge­mel­det.