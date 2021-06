Bei der Wahlwerbung in Wertheim bleibt alles beim Alten

Wertheim Dienstag, 08. 06. 2021 - 14:28 Uhr

Die Grü­nen im Wert­hei­mer Ge­mein­de­rat sind mit ih­rem Vor­stoß ge­schei­tert, die Flut an Wahl­pla­ka­ten im Stadt­bild ein­zu­schrän­k­en und gleich­zei­tig aus öko­lo­gi­scher Sicht nur noch Pla­ka­te aus Pa­pier und Pap­pe zu­zu­las­sen.

Der Finanzausschuss lehnte am Montag einen entsprechenden Antrag der Fraktion mehrheitlich ab und will an den bisherigen Regelungen zur Wahlplakatierung in Wertheim festhalten, die bereits 2009 in Abstimmung mit den Parteien festgelegt worden waren. Die Grünen hatten ihren Antrag bereits Ende März im Gemeinderat gestellt und darin - offenbar unter dem Eindruck der baden-württembergischen Landtagswahl - gefordert, dass nur noch Wahlplakate der Größe A 1 von der Stadt Wertheim auf der Gemarkung der Großen Kreisstadt zugelassen werden dürfen. Außerdem wollten sie Kunststoffplakate verbieten lassen, die Plakate sollten lediglich noch aus Papier oder Karton bestehen.

Gunter Fritsch