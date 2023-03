Bauausschuss macht Weg frei für Ausbau der Photovoltaik in Wertheim

Wertheim Montag, 20. 03. 2023 - 18:47 Uhr

In Wert­heim ist der Bau ei­ner Frei­flächen­pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge ober­halb vom Klos­ter Bronn­bach ge­plant. Grund­stücks­ei­gen­tü­me­rin ist Ste­pha­nie Erb­prin­zes­sin zu Löw­en­stein-Wert­heim-Ro­sen­berg, die auf der der­zeit land­wirt­schaft­lich ge­nutz­ten Fläche Strom für rund 6880 Haus­hal­te er­zeu­gen las­sen will. Ge­plant und ge­baut wer­den soll die An­la­ge von der Fir­ma WPD Ons­ho­re GmbH mit Sitz in Bie­tig­heim-Bis­sin­gen.

Nach dem Ortschaftsrat Reicholzheim hat sich jetzt auch der Bauausschuss des Gemeinderats am Montagabend für den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf dem "Klettenacker" in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schafhof auf der Gemarkung Reicholzheim ausgesprochen. Das Gremium stimmte einstimmig für das Vorhaben, das nach Fertigstellung einen jährlichen Stromertrag von 24 Megawatt Stunden (MWh) in der Spitze bringen soll. Der Gemeinderat muss der Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung eines Sondergebiets "Photovoltaik Klettenacker Bronnbach" jetzt noch abschließend zustimmen.

Gunter Fritsch