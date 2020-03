Montessorischule in Soden wegen Coronafall geschlossen

So­den Mittwoch, 11. 03. 2020 - 15:19 Uhr

Kreis Mil­ten­berg. Die Mon­tes­s­o­ri­schu­le in So­den ist we­gen ei­nes be­stä­tig­ten Co­ro­n­a­falls bis ein­sch­ließ­lich 22. März ge­sch­los­sen.

Am Mittwoch Vormittag sei das Gesundheitsamt Miltenberg vom Gesundheitsamt Aschaffenburg darüber informiert worden, dass ein Kind aus Aschaffenburg, das die Montessorischule besucht, positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Das Kind, das am vergangenen Wochenende positiv getestet worden sei, zeige keine Symptome. Eine Person im häuslichen Umfeld des Kindes zeige nach einem Familienurlaub in Südtirol in den Faschingsferien leichte Symptome. Das Schulkind befinde seit dem Bekanntwerden des positiven Befundes in häuslicher Quarantäne.

Um eine Verbreitung der Infektion in der Schule zu unterbinden, wurde in Abstimmung mit der Schule und dem Staatlichen Schulamt Miltenberg die Schule bis einschließlich 22. März geschlossen.

Die Schülereltern wurden von der Schulleitung mittels eines Schreibens des Gesundheitsamtes Miltenberg informiert.

Eltern, deren Kinder dieselbe Klasse wie das positiv getestete Kind besuchen, werden an diesem Mittwoch, 11. März, von den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern in Aschaffenburg und Miltenberg persönlich kontaktiert und über die erforderlichen Maßnahmen informiert, so die Pressemitteilung.