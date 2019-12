Eisenbach bekommt wieder einen Bankautomaten

Obernburg Donnerstag, 05. 12. 2019 - 13:32 Uhr

In vie­len Or­ten regt sich Pro­test, wenn Fi­lia­len sch­lie­ßen und Bank­au­to­ma­ten ab­ge­baut wer­den. In Obern­burg-Ei­sen­bach ha­ben die Bank­kun­den mit ih­rem Pro­test Er­folg.

Eisenbach bekommt wieder einen Geldautomaten. Am Dienstag, 10. Dezember, nimmt die Raiffeisen-Volksbank den Automaten an der Einmündung der Lauterhofstraße in die Ferienstraße (B 426) um 14 Uhr in Betrieb. Dass ein Jahr nach der Schließung der Bankfiliale wieder ein Automat aufgestellt wird, ist dem Engagement der Bürger und örtlicher CSU-Politiker zu verdanken. Dementspreche hoffe die Bank nun auf eine hohe Frequentierung, so Marketingleiter Gerald Weis.

