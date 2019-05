Alfi entlässt weitere 69 Beschäftigte

Wertheim Mittwoch, 29. 05. 2019 - 13:06 Uhr

Nach dem Ab­bau von wei­te­ren 69 Be­schäf­tig­ten wer­den vom Wert­hei­mer Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men Al­fi le­dig­lich noch die Ver­wal­tung, Ent­wick­lung, Ver­trieb und Mar­ke­ting am Stand­ort Wert­heim üb­rig blei­ben. Die­ses Kern­ge­schäft wer­de dann noch 43 Mit­ar­bei­ter ha­ben, er­läu­ter­te Ge­schäfts­füh­rer Ste­phan Schulz am Mitt­woch.

Hintergrund "der Restrukturierung der Firma" ist aus Sicht der neuen Geschäftsleitung, die seit April die Geschicke der Firma leitet, die Marke Alfi für die Zukunft zu sichern. Dazu wird die Produktion am Standort Wertheim komplett eingestellt und nach Asien verlagert. Um den Titel "Made in Germany" weiterhin tragen zu dürfen, werden die Alfi-Produkte in Zukunft laut Geschäftsleitung von einem "externen Dienstleister" an der deutsch-niederländischen Grenze montiert.

Gunter Fritsch